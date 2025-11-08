Путин прислал венок на прощание с Юрием Николаевым
Венок от Путина доставили на прощание с Юрием Николаевым в Москве
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин направил венок на церемонию прощания с народным артистом РФ Юрием Николаевым. Информация поступила от корреспондента издания, находящегося на месте событий.
«Президент РФ Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с телеведущим Юрием Николаевым», — передает корреспондент РИА Новости. Церемония проходит в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве в субботу. Проститься с легендарным телеведущим пришли его родные, друзья, коллеги и поклонники.
Среди присутствующих заметили диктора Центрального телевидения Аллу Данько, телеведущего Валдиса Пельша и певца Александра Маршала. Также венки направили Государственный Кремлевский Дворец, Академия Российского телевидения и группа «Любэ».
Юрий Николаев, ушедший из жизни в феврале 2024 года, был известен как ведущий культовых телепрограмм и внес значительный вклад в развитие российского телевидения. После известия о его смерти соболезнования выразили многие коллеги, представители власти и даже президент Беларуси Александр Лукашенко, отметив профессионализм и талант Николаева. Церемония прощания с телеведущим проходит в Москве на Троекуровском кладбище.
