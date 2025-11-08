Путин прислал венок на прощание с Юрием Николаевым

Венок от Путина доставили на прощание с Юрием Николаевым в Москве Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин направил венок на церемонию прощания с народным артистом РФ Юрием Николаевым. Информация поступила от корреспондента издания, находящегося на месте событий.

«Президент РФ Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с телеведущим Юрием Николаевым», — передает корреспондент РИА Новости. Церемония проходит в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве в субботу. Проститься с легендарным телеведущим пришли его родные, друзья, коллеги и поклонники.

Среди присутствующих заметили диктора Центрального телевидения Аллу Данько, телеведущего Валдиса Пельша и певца Александра Маршала. Также венки направили Государственный Кремлевский Дворец, Академия Российского телевидения и группа «Любэ».

