Госдеп США удалил релиз с осуждением России

23 февраля 2023 в 07:37 Размер текста - 17 +

В США осудили ядерную риторику РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Госдепартамент США удалил со своего сайта совместное заявление стран «Большой семерки» с осуждением ядерной риторики России. Размещенный пресс-релиз совпал с опубликованным полгода назад. Госдепартамент удалил пресс-релиз, который был в точности как размещенный 30 сентября. При поисковой выдаче заявление на сайте Госдепа датировано 21 февраля, но при переходе по ссылке открывается релиз, датированный 30 сентября. В этот день был опубликован оригинальный текст. Страны «Большой семерки» осудили «безответственную» ядерную риторику России и отметили, что продолжат поддерживать Украину. Заявление было опубликовано 21 февраля после приостановления участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). В МИД Японии сообщили, что информация в СМИ неверная и Госдеп мог повторно разослать старый релиз.

Госдепартамент США удалил со своего сайта совместное заявление стран «Большой семерки» с осуждением ядерной риторики России. Размещенный пресс-релиз совпал с опубликованным полгода назад. Госдепартамент удалил пресс-релиз, который был в точности как размещенный 30 сентября. При поисковой выдаче заявление на сайте Госдепа датировано 21 февраля, но при переходе по ссылке открывается релиз, датированный 30 сентября. В этот день был опубликован оригинальный текст. Страны «Большой семерки» осудили «безответственную» ядерную риторику России и отметили, что продолжат поддерживать Украину. Заявление было опубликовано 21 февраля после приостановления участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). В МИД Японии сообщили, что информация в СМИ неверная и Госдеп мог повторно разослать старый релиз.