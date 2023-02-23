Володин призвал поздравлять женщин с 23 февраля

23 февраля 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин отметил, что поздравления достойны не все Фото: Владимир Андреев © URA.RU В День защитника Отечества — 23 февраля — следует поздравлять не только мужчин, но и женщин, которые также предано служат России. Такое мнение высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «В День защитника Отечества правильно чествовать наших солдат и офицеров, их матерей, жен, детей. Тех, кто работает в цеху, выпускает военную продукцию, шьет одежду, выращивает хлеб. И мужчин, и женщин. Всех, кто преданно служит России», — написал Володин в своем telegram-канале . Спикер Госдумы отметил, что недостойны поздравления в этот день только предатели России. «Этот праздник не распространяется на тех, кто сбежал, бросил своих родных и близких, совершив предательский поступок», — заключил Володин. Сегодня, 23 февраля, в России отмечается День защитник Отечества. Член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов заявил URA.RU, что в этот день следует поздравлять только тех, кто встал на защиту своей родины.

В День защитника Отечества — 23 февраля — следует поздравлять не только мужчин, но и женщин, которые также предано служат России. Такое мнение высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «В День защитника Отечества правильно чествовать наших солдат и офицеров, их матерей, жен, детей. Тех, кто работает в цеху, выпускает военную продукцию, шьет одежду, выращивает хлеб. И мужчин, и женщин. Всех, кто преданно служит России», — написал Володин в своем telegram-канале. Спикер Госдумы отметил, что недостойны поздравления в этот день только предатели России. «Этот праздник не распространяется на тех, кто сбежал, бросил своих родных и близких, совершив предательский поступок», — заключил Володин. Сегодня, 23 февраля, в России отмечается День защитник Отечества. Член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов заявил URA.RU, что в этот день следует поздравлять только тех, кто встал на защиту своей родины.