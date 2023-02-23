В комитете по обороне поставили точку в споре о том, чей праздник 23 февраля

Депутат Госдумы Кузнецов: День защитника Отечества — праздник тех, кто встал на защиту Родины

23 февраля 2023 в 09:03 Размер текста - 17 +

Спецоперация показала необходимость в настоящих мужчинах-защитниках, сказал Дмитрий Кузнецов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Праздник 23 февраля — это день, посвященный только тем людям, которые встали на защиту своей Родины, и никому больше. Таким мнением по поводу Дня защитника Отечества с корреспондентом URA.RU поделился член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов. «Как-то я спросил отца, почему все мои деды и прадеды на старых фотографиях в военной форме. Ответ был: „страна у нас такая“. Начало СВО стимулировало выход общества из мира „розовых пони“ и осознание необходимости в мужчине-защитнике. 23 февраля — день защищавших страну и тех, кто готов пойти на ее защиту. Можно ставить точку», — сказал Дмитрий Кузнецов. Также он объяснил, кто в меньшей степени достоин быть частью этого праздника. «С моральной точки зрения, сложнее всего в этот день, возможно, будут себя чувствовать уехавшие от мобилизации», — добавил депутат. 23 февраля в России и многих странах СНГ отмечается День защитника Отечества. В связи с этим событием у россиян будет четыре выходных дня.

Праздник 23 февраля — это день, посвященный только тем людям, которые встали на защиту своей Родины, и никому больше. Таким мнением по поводу Дня защитника Отечества с корреспондентом URA.RU поделился член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов. «Как-то я спросил отца, почему все мои деды и прадеды на старых фотографиях в военной форме. Ответ был: „страна у нас такая“. Начало СВО стимулировало выход общества из мира „розовых пони“ и осознание необходимости в мужчине-защитнике. 23 февраля — день защищавших страну и тех, кто готов пойти на ее защиту. Можно ставить точку», — сказал Дмитрий Кузнецов. Также он объяснил, кто в меньшей степени достоин быть частью этого праздника. «С моральной точки зрения, сложнее всего в этот день, возможно, будут себя чувствовать уехавшие от мобилизации», — добавил депутат. 23 февраля в России и многих странах СНГ отмечается День защитника Отечества. В связи с этим событием у россиян будет четыре выходных дня.