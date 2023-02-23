Бывший партнер зятя Ельцина по нефтяному бизнесу найден мертвым на Рублевке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство ледового городка на площади Ленина. Курган, полиция, наряд полиции
Полиция не зафиксировала криминального характера в смерти олигарха Вячеслава Ровнейко Фото:

В Подмосковье скончался Вячеслав Ровнейко — олигарх времен первого президента России Бориса Ельцина. Уточняется, что его смерть не связана с криминалом.

«59-летнего мужчину обнаружили без сознания около 23.00 в его доме в коттеджном поселке на Рублево-Успенском шоссе. Спасти его не удалось», — передает MK.RU. Уточняется, что смерть не несет криминального характера.

Скончавшийся олигарх был деловым партнером экс-супруга дочери Ельцина Татьяны Дьяченко, передает «Федеральное агентство новостей». Он являлся сооснователем компании Urals Energy N.V.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

В Подмосковье скончался Вячеслав Ровнейко — олигарх времен первого президента России Бориса Ельцина. Уточняется, что его смерть не связана с криминалом. «59-летнего мужчину обнаружили без сознания около 23.00 в его доме в коттеджном поселке на Рублево-Успенском шоссе. Спасти его не удалось», — передает MK.RU. Уточняется, что смерть не несет криминального характера. Скончавшийся олигарх был деловым партнером экс-супруга дочери Ельцина Татьяны Дьяченко, передает «Федеральное агентство новостей». Он являлся сооснователем компании Urals Energy N.V.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...