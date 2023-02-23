Бывший партнер зятя Ельцина по нефтяному бизнесу найден мертвым на Рублевке 23 февраля 2023 в 17:50 Размер текста - 17 + Полиция не зафиксировала криминального характера в смерти олигарха Вячеслава Ровнейко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Подмосковье скончался Вячеслав Ровнейко — олигарх времен первого президента России Бориса Ельцина. Уточняется, что его смерть не связана с криминалом. «59-летнего мужчину обнаружили без сознания около 23.00 в его доме в коттеджном поселке на Рублево-Успенском шоссе. Спасти его не удалось», — передает MK.RU . Уточняется, что смерть не несет криминального характера. Скончавшийся олигарх был деловым партнером экс-супруга дочери Ельцина Татьяны Дьяченко, передает «Федеральное агентство новостей». Он являлся сооснователем компании Urals Energy N.V. В Подмосковье скончался Вячеслав Ровнейко — олигарх времен первого президента России Бориса Ельцина. Уточняется, что его смерть не связана с криминалом. «59-летнего мужчину обнаружили без сознания около 23.00 в его доме в коттеджном поселке на Рублево-Успенском шоссе. Спасти его не удалось», — передает MK.RU. Уточняется, что смерть не несет криминального характера. Скончавшийся олигарх был деловым партнером экс-супруга дочери Ельцина Татьяны Дьяченко, передает «Федеральное агентство новостей». Он являлся сооснователем компании Urals Energy N.V. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям