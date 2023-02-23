Шольц оценил нападение на Россию с помощью киевского оружия

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что использование оружия, поставляемого Киеву, для нападения на территорию России, было бы глупым. Об этом он сообщил в интервью немецкому телеканалу.
«Все, что мы делаем, допустимо. Однако было бы не очень разумно, если бы оружие, которое мы поставляем Киеву, использовалось для нападения на российскую территорию», — сказал Олаф Шольц в эфире телеканала ZDF.
Он отметил, что при поставках оружия на Украину оговаривается, что оно не будет использоваться против России. Германская сторона настаивает на этом.
Страны Запада договорились о поставках тяжелой военной техники на Украину после встречи представителей министерств обороны стран НАТО на немецкой военной базе Рамштайн. В январе правительство Германии заявило о готовности передать Украине 14 танков Leopard 2 и разрешит поставки немецких танков другим странам. К 2024 году планируется поставить более 100 танков. Однако позднее стало известно, что Украина получит только половину обещанных танков Leopard 2A6.
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Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что использование оружия, поставляемого Киеву, для нападения на территорию России, было бы глупым. Об этом он сообщил в интервью немецкому телеканалу. «Все, что мы делаем, допустимо. Однако было бы не очень разумно, если бы оружие, которое мы поставляем Киеву, использовалось для нападения на российскую территорию», — сказал Олаф Шольц в эфире телеканала ZDF. Он отметил, что при поставках оружия на Украину оговаривается, что оно не будет использоваться против России. Германская сторона настаивает на этом. Страны Запада договорились о поставках тяжелой военной техники на Украину после встречи представителей министерств обороны стран НАТО на немецкой военной базе Рамштайн. В январе правительство Германии заявило о готовности передать Украине 14 танков Leopard 2 и разрешит поставки немецких танков другим странам. К 2024 году планируется поставить более 100 танков. Однако позднее стало известно, что Украина получит только половину обещанных танков Leopard 2A6.