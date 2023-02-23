Шольц оценил нападение на Россию с помощью киевского оружия

Шольц: недопустимо использовать оружие, которое поставляется Киеву, для нападения на Россию

23 февраля 2023 в 23:44 Размер текста - 17 +

Германия обещала поставить на Украину более 100 танков Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что использование оружия, поставляемого Киеву, для нападения на территорию России, было бы глупым. Об этом он сообщил в интервью немецкому телеканалу. «Все, что мы делаем, допустимо. Однако было бы не очень разумно, если бы оружие, которое мы поставляем Киеву, использовалось для нападения на российскую территорию», — сказал Олаф Шольц в эфире телеканала ZDF . Он отметил, что при поставках оружия на Украину оговаривается, что оно не будет использоваться против России. Германская сторона настаивает на этом. Страны Запада договорились о поставках тяжелой военной техники на Украину после встречи представителей министерств обороны стран НАТО на немецкой военной базе Рамштайн. В январе правительство Германии заявило о готовности передать Украине 14 танков Leopard 2 и разрешит поставки немецких танков другим странам. К 2024 году планируется поставить более 100 танков. Однако позднее стало известно, что Украина получит только половину обещанных танков Leopard 2A6.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что использование оружия, поставляемого Киеву, для нападения на территорию России, было бы глупым. Об этом он сообщил в интервью немецкому телеканалу. «Все, что мы делаем, допустимо. Однако было бы не очень разумно, если бы оружие, которое мы поставляем Киеву, использовалось для нападения на российскую территорию», — сказал Олаф Шольц в эфире телеканала ZDF. Он отметил, что при поставках оружия на Украину оговаривается, что оно не будет использоваться против России. Германская сторона настаивает на этом. Страны Запада договорились о поставках тяжелой военной техники на Украину после встречи представителей министерств обороны стран НАТО на немецкой военной базе Рамштайн. В январе правительство Германии заявило о готовности передать Украине 14 танков Leopard 2 и разрешит поставки немецких танков другим странам. К 2024 году планируется поставить более 100 танков. Однако позднее стало известно, что Украина получит только половину обещанных танков Leopard 2A6.