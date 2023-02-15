Минобороны ФРГ: Киев получит половину обещанных танков Leopard 2 А6

15 февраля 2023 в 19:11 Размер текста - 17 +

В Германии рассказали, что смогут направить на Украину только половину более совершенных танков Leopard Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина получит только половину танков Leopard 2 А6, которые ей пообещали европейские страны. С таким заявлением выступил министр обороны Германии Борис Писториус. «Будет поставлена половина батальона [танков Leopard 2] A6 и один батальон A4», — заявил Борис Писториус на пресс-конференции после заседания глав минобороны стран НАТО в Брюсселе, трансляция велась в эфире немецкого телеканала Phoenix. Он также отметил, что в полном объеме будут направлены более старые танки Leopard 1 А5, он призвал не недооценивать их мощность. Страны Запада договорились о поставках тяжелой военной техники на Украину после встречи представителей министерств обороны стран НАТО на немецкой военной базе Рамштайн. Среди стран, которые также примут участие в поставке таких танков кроме Германии, выступили Нидерланды и Дания. Писториус сообщил, что в настоящий момент Нидерланды согласились только на отправку боеприпасов для этих танков, а Дания все еще оценивает возможность своего участия в поставках, передает телеканал 360.

Украина получит только половину танков Leopard 2 А6, которые ей пообещали европейские страны. С таким заявлением выступил министр обороны Германии Борис Писториус. «Будет поставлена половина батальона [танков Leopard 2] A6 и один батальон A4», — заявил Борис Писториус на пресс-конференции после заседания глав минобороны стран НАТО в Брюсселе, трансляция велась в эфире немецкого телеканала Phoenix. Он также отметил, что в полном объеме будут направлены более старые танки Leopard 1 А5, он призвал не недооценивать их мощность. Страны Запада договорились о поставках тяжелой военной техники на Украину после встречи представителей министерств обороны стран НАТО на немецкой военной базе Рамштайн. Среди стран, которые также примут участие в поставке таких танков кроме Германии, выступили Нидерланды и Дания. Писториус сообщил, что в настоящий момент Нидерланды согласились только на отправку боеприпасов для этих танков, а Дания все еще оценивает возможность своего участия в поставках, передает телеканал 360.