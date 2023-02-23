Конгрессмен выразил опасения, что США объявят Третью мировую войну из-за ненависти к РФ

Ненависть госсекретаря США Энтони Блинкена и замгенсека США Виктории Нуланд к России способна втянуть Америку в Третью мировую войну. С таким заявлением выступил конгрессмен-республиканец Пол Госар.
«И у [Виктории] Нуланд, и у [Энтони] Блинкена глубоко укоренилась иррациональная ненависть к России, и они стремятся втянуть США в новую мировую войну. Это опасные дураки, которые могут всех нас убить», — написал Госар в соцсети Twitter.
Он также добавил, что Виктория Нуланд поддерживает насилие и начало военных действий. «Она поддержала смену режима в России, приветствовала разрушение США газопровода „Северный поток“ и призвала к бессрочному притоку оружия в Украину», — отметил Пол Госар.
Ранее Блинкен во время конференции заявил, что отношения России и США нельзя считать холодной войной. По его словам, разногласия между государствами связаны лишь с конфликтом на Украине. Он добавил, что Россия и США не противостоят в идеологии.
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