Конгрессмен выразил опасения, что США объявят Третью мировую войну из-за ненависти к РФ

Конгрессмен Госар: иррациональная ненависть Блинкена к России втянет США в войну

24 февраля 2023 в 05:56 Размер текста - 17 +

Блинкен может втянуть США в мировую войну, заявил Пол Госар Фото: Официальный сайт президента Украины Ненависть госсекретаря США Энтони Блинкена и замгенсека США Виктории Нуланд к России способна втянуть Америку в Третью мировую войну. С таким заявлением выступил конгрессмен-республиканец Пол Госар. «И у [Виктории] Нуланд, и у [Энтони] Блинкена глубоко укоренилась иррациональная ненависть к России, и они стремятся втянуть США в новую мировую войну. Это опасные дураки, которые могут всех нас убить», — написал Госар в соцсети Twitter. Он также добавил, что Виктория Нуланд поддерживает насилие и начало военных действий. «Она поддержала смену режима в России, приветствовала разрушение США газопровода „Северный поток“ и призвала к бессрочному притоку оружия в Украину», — отметил Пол Госар. Ранее Блинкен во время конференции заявил, что отношения России и США нельзя считать холодной войной. По его словам, разногласия между государствами связаны лишь с конфликтом на Украине. Он добавил, что Россия и США не противостоят в идеологии.

Ненависть госсекретаря США Энтони Блинкена и замгенсека США Виктории Нуланд к России способна втянуть Америку в Третью мировую войну. С таким заявлением выступил конгрессмен-республиканец Пол Госар. «И у [Виктории] Нуланд, и у [Энтони] Блинкена глубоко укоренилась иррациональная ненависть к России, и они стремятся втянуть США в новую мировую войну. Это опасные дураки, которые могут всех нас убить», — написал Госар в соцсети Twitter. Он также добавил, что Виктория Нуланд поддерживает насилие и начало военных действий. «Она поддержала смену режима в России, приветствовала разрушение США газопровода „Северный поток“ и призвала к бессрочному притоку оружия в Украину», — отметил Пол Госар. Ранее Блинкен во время конференции заявил, что отношения России и США нельзя считать холодной войной. По его словам, разногласия между государствами связаны лишь с конфликтом на Украине. Он добавил, что Россия и США не противостоят в идеологии.