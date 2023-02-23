В США отказались считать отношения с Россией холодной войной

Госсекретарь США Блинкен: причина разногласий Штатов и РФ — Украина, а не идеология

23 февраля 2023 в 22:47 Размер текста - 17 +

Россия и США не противостоят в идеологии, заявил Энтони Блинкен Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обострение отношений между Россией и США нельзя называть новой холодной войной, потому что причина разногласий — локальный конфликт на Украине, а не идеология. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на конференции. «Это конфликт между многими странами и Россией из-за Украины, и он не связан с идеологией, как это было во время холодной войны. Это не [противостояние] коммунизма и свободного мира», — заявил Энтони Блинкен во время конференции на youtube-канале американского журнала The Atlantic. Он также отметил, что конфликт на Украине несет угрозу для всей мировой безопасности. После начала спецоперации на Украине страны Запада стали активно спонсировать Киев оружием. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд отметила, что США ведут дискуссию с другими странами о начале поставок на Украину истребителей новейшего поколения. RT передает слова Замглавы российского МИД Михаил Галузин, который заявил, что завершение конфликта на Украине возможно после того, как солдаты ВСУ сложат оружие.

Обострение отношений между Россией и США нельзя называть новой холодной войной, потому что причина разногласий — локальный конфликт на Украине, а не идеология. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на конференции. «Это конфликт между многими странами и Россией из-за Украины, и он не связан с идеологией, как это было во время холодной войны. Это не [противостояние] коммунизма и свободного мира», — заявил Энтони Блинкен во время конференции на youtube-канале американского журнала The Atlantic. Он также отметил, что конфликт на Украине несет угрозу для всей мировой безопасности. После начала спецоперации на Украине страны Запада стали активно спонсировать Киев оружием. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд отметила, что США ведут дискуссию с другими странами о начале поставок на Украину истребителей новейшего поколения. RT передает слова Замглавы российского МИД Михаил Галузин, который заявил, что завершение конфликта на Украине возможно после того, как солдаты ВСУ сложат оружие.