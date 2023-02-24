Соседи не успели спасти курганца из горящего дома

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Пожар в заброшенных деревянных домах на улице Куйбышева. Екатеринбург, дым, пожар, дом, частный сектор
На пожаре в частном доме погиб мужчина Фото:

Хозяин дома погиб на пожаре в Целинном районе Курганской области. Соседи, которые увидели возгорание, попытались через окно спасти его, но не успели. Об этом сообщает СУ СК России по Курганской области.

«Вечером 23 февраля в селе Рачеевка Целинного района произошло возгорание в частном жилом доме, расположенном по ул. Центральной. Очевидцами возгорания стали соседи, которым через окно удалось извлечь на улицу тело погибшего хозяина дома 1968 г. р.», — сообщили в следкоме.

На место пожара выезжала следственно-оперативная группа. Сейчас в следкоме проводят доследственную проверку. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении.

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Хозяин дома погиб на пожаре в Целинном районе Курганской области. Соседи, которые увидели возгорание, попытались через окно спасти его, но не успели. Об этом сообщает СУ СК России по Курганской области. «Вечером 23 февраля в селе Рачеевка Целинного района произошло возгорание в частном жилом доме, расположенном по ул. Центральной. Очевидцами возгорания стали соседи, которым через окно удалось извлечь на улицу тело погибшего хозяина дома 1968 г. р.», — сообщили в следкоме. На место пожара выезжала следственно-оперативная группа. Сейчас в следкоме проводят доследственную проверку. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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