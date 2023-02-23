23 февраля 2023

Свердловские дорожники вывели сотни спецмашин для расчистки снега

© Служба новостей «URA.RU»
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Для уборки снега на линии работают около 200 спецмашин Фото:

В Свердловской области для устранения последствий снегопада на линию вышло более 221 спецмашин. Об этом сообщили на информационном портале Свердловской области.

«Региональные дороги в ночь с 23 на 24 февраля расчищали от снега 345 специализированных машин. В настоящее время на линии продолжает работать 221 снегоуборочная машина», — следует из информации, указанной на информационном портале Свердловской области.

По словам дорожников, после снегопада высота снежного покрова составила десять сантиметров. В региональном Министерстве транспорта и дорожного хозяйства призвали водителей выбирать скоростной режим, учитывая погодные условия.

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В Свердловской области для устранения последствий снегопада на линию вышло более 221 спецмашин. Об этом сообщили на информационном портале Свердловской области. «Региональные дороги в ночь с 23 на 24 февраля расчищали от снега 345 специализированных машин. В настоящее время на линии продолжает работать 221 снегоуборочная машина», — следует из информации, указанной на информационном портале Свердловской области. По словам дорожников, после снегопада высота снежного покрова составила десять сантиметров. В региональном Министерстве транспорта и дорожного хозяйства призвали водителей выбирать скоростной режим, учитывая погодные условия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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