Свердловские дорожники вывели сотни спецмашин для расчистки снега

Для уборки снега на линии работают около 200 спецмашин Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области для устранения последствий снегопада на линию вышло более 221 спецмашин. Об этом сообщили на информационном портале Свердловской области.

«Региональные дороги в ночь с 23 на 24 февраля расчищали от снега 345 специализированных машин. В настоящее время на линии продолжает работать 221 снегоуборочная машина», — следует из информации, указанной на информационном портале Свердловской области.

По словам дорожников, после снегопада высота снежного покрова составила десять сантиметров. В региональном Министерстве транспорта и дорожного хозяйства призвали водителей выбирать скоростной режим, учитывая погодные условия.