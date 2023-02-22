В ЯНАО устроили кинопоказ фильма «Праведник» для губернатора Артюхова и юнармейцев

23 февраля 2023 в 22:04 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов посоветовал посмотреть фильм с семьей Фото: Елена Федорова © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вместе с юнармейцами и кадетами посетил показ фильма «Праведник». Как сообщается в telegram-канале главы округа, он рекомендует его для семейного просмотра. «Вместе с нашими кадетами и юнармейцами посмотрели отечественный фильм „Праведник“. Картина основана на реальных событиях: это история подвига офицера Красной армии, беззаветной преданности людям и своей Родине», — написал Артюхов. Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Днем защитника Отечества. Он отметил, что победа обязательно будет за нами. Дмитрий Артюхов посмотрел фильм с юнармейцами и кадетами Тelegram-канал Дмитрия Артюхова Тelegram-канал Дмитрия Артюхова

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вместе с юнармейцами и кадетами посетил показ фильма «Праведник». Как сообщается в telegram-канале главы округа, он рекомендует его для семейного просмотра. «Вместе с нашими кадетами и юнармейцами посмотрели отечественный фильм „Праведник“. Картина основана на реальных событиях: это история подвига офицера Красной армии, беззаветной преданности людям и своей Родине», — написал Артюхов. Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Днем защитника Отечества. Он отметил, что победа обязательно будет за нами.