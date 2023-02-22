В ЯНАО устроили кинопоказ фильма «Праведник» для губернатора Артюхова и юнармейцев

Дмитрий Артюхов посоветовал посмотреть фильм с семьей
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вместе с юнармейцами и кадетами посетил показ фильма «Праведник». Как сообщается в telegram-канале главы округа, он рекомендует его для семейного просмотра.
«Вместе с нашими кадетами и юнармейцами посмотрели отечественный фильм „Праведник“. Картина основана на реальных событиях: это история подвига офицера Красной армии, беззаветной преданности людям и своей Родине», — написал Артюхов.
Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Днем защитника Отечества. Он отметил, что победа обязательно будет за нами.
Дмитрий Артюхов посмотрел фильм с юнармейцами и кадетами
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