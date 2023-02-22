22 февраля 2023
21 февраля 2023

В ЯНАО устроили кинопоказ фильма «Праведник» для губернатора Артюхова и юнармейцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов Награждение медалистов выпускников. Новый Уренгой, портрет, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов посоветовал посмотреть фильм с семьей Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вместе с юнармейцами и кадетами посетил показ фильма «Праведник». Как сообщается в telegram-канале главы округа, он рекомендует его для семейного просмотра.

«Вместе с нашими кадетами и юнармейцами посмотрели отечественный фильм „Праведник“. Картина основана на реальных событиях: это история подвига офицера Красной армии, беззаветной преданности людям и своей Родине», — написал Артюхов.

Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Днем защитника Отечества. Он отметил, что победа обязательно будет за нами.

Дмитрий Артюхов посмотрел фильм с юнармейцами и кадетами

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вместе с юнармейцами и кадетами посетил показ фильма «Праведник». Как сообщается в telegram-канале главы округа, он рекомендует его для семейного просмотра. «Вместе с нашими кадетами и юнармейцами посмотрели отечественный фильм „Праведник“. Картина основана на реальных событиях: это история подвига офицера Красной армии, беззаветной преданности людям и своей Родине», — написал Артюхов. Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Днем защитника Отечества. Он отметил, что победа обязательно будет за нами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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