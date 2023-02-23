23 февраля 2023
22 февраля 2023

Тобольский школьник пытался поджечь военкомат «коктейлем Молотова»

© Служба новостей «URA.RU»
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Схрон с оружием сотрудника СБУ в частном доме. Херсон, коктейль молотова
Для совершения преступления школьник хотел использовать «коктейль Молотова» Фото:

Тобольские полицейские задержали 15-летнего школьника, который планировал поджечь здание районного военкомата «коктейлем Молотова». Об этом без ссылки на источники сообщает telegram-канал SHOT. По версии издания, подросток имел при себе бутылку с опасной смесью и зажигалку. URA.RU направило запрос в силовые структуры Тюменской области, ответ ожидается.

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Тобольские полицейские задержали 15-летнего школьника, который планировал поджечь здание районного военкомата «коктейлем Молотова». Об этом без ссылки на источники сообщает telegram-канал SHOT. По версии издания, подросток имел при себе бутылку с опасной смесью и зажигалку. URA.RU направило запрос в силовые структуры Тюменской области, ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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