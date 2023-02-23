Тобольский школьник пытался поджечь военкомат «коктейлем Молотова»

Для совершения преступления школьник хотел использовать «коктейль Молотова»
Тобольские полицейские задержали 15-летнего школьника, который планировал поджечь здание районного военкомата «коктейлем Молотова». Об этом без ссылки на источники сообщает telegram-канал SHOT. По версии издания, подросток имел при себе бутылку с опасной смесью и зажигалку. URA.RU направило запрос в силовые структуры Тюменской области, ответ ожидается.
О важных для каждого тюменца событиях — в Telegram-канале «Темы Тюмени». Подпишитесь, жмите на ссылку.