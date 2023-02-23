23 февраля 2023
22 февраля 2023

Власти дадут на юбилей Перми больше денег

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Строительство новогоднего ледяного городка. Пермь, елка, новогодняя иллюминация, ледяная скульптура 300 лет перми
Организатору юбилея Перми краевые власти дадут допсубсидию Фото:

Агентство новых технологий, которое занимается организацией мероприятий к юбилею Перми, дополнительно профинансируют из бюджета Пермского края. Соответствующие расходы в этом году предполагаются в рамках поправок к проекту бюджета региона. Документ на рассмотрение в заксобрание внесли краевые власти.

«АНО „Агентство новых технологий“ предлагается предоставить субсидию в 56,1 млн рублей на организацию и проведение в Перми Первой телевизионной лиги КВН (сезон-2023). Также агентству предлагается выделить субсидию в 60 млн рублей на организацию и проведение в Перми Форума креативных индустрий», — сообщает издание «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на пояснительную записку к проекту.

Учредитель АНО «Агентство новых технологий» — министерство культуры Пермского края. Поправки депутаты регионального заксобрания планируют рассмотреть на заседании краевого парламента в марте.

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Агентство новых технологий, которое занимается организацией мероприятий к юбилею Перми, дополнительно профинансируют из бюджета Пермского края. Соответствующие расходы в этом году предполагаются в рамках поправок к проекту бюджета региона. Документ на рассмотрение в заксобрание внесли краевые власти. «АНО „Агентство новых технологий“ предлагается предоставить субсидию в 56,1 млн рублей на организацию и проведение в Перми Первой телевизионной лиги КВН (сезон-2023). Также агентству предлагается выделить субсидию в 60 млн рублей на организацию и проведение в Перми Форума креативных индустрий», — сообщает издание «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на пояснительную записку к проекту. Учредитель АНО «Агентство новых технологий» — министерство культуры Пермского края. Поправки депутаты регионального заксобрания планируют рассмотреть на заседании краевого парламента в марте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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