Власти дадут на юбилей Перми больше денег

24 февраля 2023 в 17:13 Размер текста - 17 +

Организатору юбилея Перми краевые власти дадут допсубсидию Фото: Сергей Русанов © URA.RU Агентство новых технологий, которое занимается организацией мероприятий к юбилею Перми, дополнительно профинансируют из бюджета Пермского края. Соответствующие расходы в этом году предполагаются в рамках поправок к проекту бюджета региона. Документ на рассмотрение в заксобрание внесли краевые власти. «АНО „Агентство новых технологий“ предлагается предоставить субсидию в 56,1 млн рублей на организацию и проведение в Перми Первой телевизионной лиги КВН (сезон-2023). Также агентству предлагается выделить субсидию в 60 млн рублей на организацию и проведение в Перми Форума креативных индустрий», — сообщает издание «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на пояснительную записку к проекту. Учредитель АНО «Агентство новых технологий» — министерство культуры Пермского края. Поправки депутаты регионального заксобрания планируют рассмотреть на заседании краевого парламента в марте.

Агентство новых технологий, которое занимается организацией мероприятий к юбилею Перми, дополнительно профинансируют из бюджета Пермского края. Соответствующие расходы в этом году предполагаются в рамках поправок к проекту бюджета региона. Документ на рассмотрение в заксобрание внесли краевые власти. «АНО „Агентство новых технологий“ предлагается предоставить субсидию в 56,1 млн рублей на организацию и проведение в Перми Первой телевизионной лиги КВН (сезон-2023). Также агентству предлагается выделить субсидию в 60 млн рублей на организацию и проведение в Перми Форума креативных индустрий», — сообщает издание «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на пояснительную записку к проекту. Учредитель АНО «Агентство новых технологий» — министерство культуры Пермского края. Поправки депутаты регионального заксобрания планируют рассмотреть на заседании краевого парламента в марте.