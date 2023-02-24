В Берлине, под посольством России был установлен подбитый у Бучи (город в Киевской области Украины) российский танк Т-72. Об этом сообщает украинский telegram-канал «Политика страны».
Российский танк Т-72 был установлен в Берлине под посольством РФ в Германии. Инициаторами акции выступили организаторы музея Berlin Story Bunker немецкие активисты Энно Ленце и Виланд Гибель. По их словам, танк был подбит в марте 2022 года возле Бучи.
Ранее стало известно о намерении установить рядом с посольством РФ в Берлине подбитый российский танк. При этом изначально власти города отказывали организаторам в установке бронемашины, приводя в качестве аргумента внешнеполитические интересы ФРГ. Однако позже решение было изменено, напоминает Pravda.Ru.
Фото: telegram-канал «Политика страны»
Фото: telegram-канал «Политика страны»
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!
В Берлине, под посольством России был установлен подбитый у Бучи (город в Киевской области Украины) российский танк Т-72. Об этом сообщает украинский telegram-канал «Политика страны». Российский танк Т-72 был установлен в Берлине под посольством РФ в Германии. Инициаторами акции выступили организаторы музея Berlin Story Bunker немецкие активисты Энно Ленце и Виланд Гибель. По их словам, танк был подбит в марте 2022 года возле Бучи. Ранее стало известно о намерении установить рядом с посольством РФ в Берлине подбитый российский танк. При этом изначально власти города отказывали организаторам в установке бронемашины, приводя в качестве аргумента внешнеполитические интересы ФРГ. Однако позже решение было изменено, напоминает Pravda.Ru.