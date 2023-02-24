В центре Берлина установили подбитый российский танк. Фото

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Берлин, флаг германии, рейхстаг
Подбитый танк в Берлине установили организаторы музея Berlin Story Bunker Фото:

В Берлине, под посольством России был установлен подбитый у Бучи (город в Киевской области Украины) российский танк Т-72. Об этом сообщает украинский telegram-канал «Политика страны».

Российский танк Т-72 был установлен в Берлине под посольством РФ в Германии. Инициаторами акции выступили организаторы музея Berlin Story Bunker немецкие активисты Энно Ленце и Виланд Гибель. По их словам, танк был подбит в марте 2022 года возле Бучи.

Ранее стало известно о намерении установить рядом с посольством РФ в Берлине подбитый российский танк. При этом изначально власти города отказывали организаторам в установке бронемашины, приводя в качестве аргумента внешнеполитические интересы ФРГ. Однако позже решение было изменено, напоминает Pravda.Ru.

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Фото:

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В Берлине, под посольством России был установлен подбитый у Бучи (город в Киевской области Украины) российский танк Т-72. Об этом сообщает украинский telegram-канал «Политика страны». Российский танк Т-72 был установлен в Берлине под посольством РФ в Германии. Инициаторами акции выступили организаторы музея Berlin Story Bunker немецкие активисты Энно Ленце и Виланд Гибель. По их словам, танк был подбит в марте 2022 года возле Бучи. Ранее стало известно о намерении установить рядом с посольством РФ в Берлине подбитый российский танк. При этом изначально власти города отказывали организаторам в установке бронемашины, приводя в качестве аргумента внешнеполитические интересы ФРГ. Однако позже решение было изменено, напоминает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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