Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин попал под санкции США

24 февраля 2023 в 20:10 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин оказался в санционном списке США в день годовщины начала СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин попал под санкции США. Он фигурирует в обновленном списке санкционных ограничений, опубликованных министерством финансов США. Документ размещен на официальном сайте американского правительства. «OFAC обновил список специально назначенных граждан. Следующие лица были добавлены в список SDN OFAC: Махонин Дмитрий Николаевич, Рябинино, Пермский край, Россия», — указано в документе. Новый санкционный список появился 24 февраля. В него также вошел ряд субъектов, работающих в аэрокосмическом секторе России. В частности, в него попал Пермский научно-исследовательский технологический институт. Он занимается решениями, связанными с разработкой и применением современного оборудования, включая артиллерийские установки и ракетные системы. Минфин США ввел ограничения в отношении ряда лиц и компаний из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине. Она была начата год назад — 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, она проводится для того, чтобы защитить жителей Донбасса от геноцида. Он неоднократно заявлял, что цель СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин попал под санкции США. Он фигурирует в обновленном списке санкционных ограничений, опубликованных министерством финансов США. Документ размещен на официальном сайте американского правительства. «OFAC обновил список специально назначенных граждан. Следующие лица были добавлены в список SDN OFAC: Махонин Дмитрий Николаевич, Рябинино, Пермский край, Россия», — указано в документе. Новый санкционный список появился 24 февраля. В него также вошел ряд субъектов, работающих в аэрокосмическом секторе России. В частности, в него попал Пермский научно-исследовательский технологический институт. Он занимается решениями, связанными с разработкой и применением современного оборудования, включая артиллерийские установки и ракетные системы. Минфин США ввел ограничения в отношении ряда лиц и компаний из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине. Она была начата год назад — 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, она проводится для того, чтобы защитить жителей Донбасса от геноцида. Он неоднократно заявлял, что цель СВО — демилитаризация и денацификация Украины.