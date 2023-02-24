24 февраля 2023
23 февраля 2023

Жители города в ХМАО пожаловались на водителя, который высадил детей из автобуса. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы и автобусные остановки. Сургут, автобус, оплата проезда, проезд 40 рублей
Жители высказали возмущение в соцсетях Фото:

В Нягани (ХМАО) местные жители возмутились из-за того, что водитель автобуса №7 высадил детей. Об этом они рассказали в соцсетях.

«Просим привлечь к ответственности водителя автобуса маршрут №7. Водитель устроил скандал, просто зашел в автобус и начал кричать: „Я вас сейчас высажу, покажите чеки!“ Он даже не дал возможность им картой оплатить и высадил детей вечером возле Плазы!» — написала Юлия Счастливая-Витвинская в группе «Нягань [ТН]» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях часть пользователей также высказали недовольство из-за поведения водителя. «Убрать такого хама!» — написала Ирина Безносенко. Некоторые удивились, что за детей не вступились взрослые, а кто-то предположил, что дело в детском поведении. «А может все дело в детях, в их поведении в общественном транспорте и воспитании», — предположила Александра Полякова.

В автотранспортном предприятии ООО «Прометей», которое обслуживает данный маршрут, посоветовали авторам поста обратиться в контролирующую организацию — управление городского хозяйства. Жалоба будет рассмотрена.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте кондуктор высадил 14-летнюю девочку из автобуса, так как она не смогла оплатить проезд банковской картой. Мама девочки была возмущена из-за сложившейся ситуации.

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В Нягани (ХМАО) местные жители возмутились из-за того, что водитель автобуса №7 высадил детей. Об этом они рассказали в соцсетях. «Просим привлечь к ответственности водителя автобуса маршрут №7. Водитель устроил скандал, просто зашел в автобус и начал кричать: „Я вас сейчас высажу, покажите чеки!“ Он даже не дал возможность им картой оплатить и высадил детей вечером возле Плазы!» — написала Юлия Счастливая-Витвинская в группе «Нягань [ТН]» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях часть пользователей также высказали недовольство из-за поведения водителя. «Убрать такого хама!» — написала Ирина Безносенко. Некоторые удивились, что за детей не вступились взрослые, а кто-то предположил, что дело в детском поведении. «А может все дело в детях, в их поведении в общественном транспорте и воспитании», — предположила Александра Полякова. В автотранспортном предприятии ООО «Прометей», которое обслуживает данный маршрут, посоветовали авторам поста обратиться в контролирующую организацию — управление городского хозяйства. Жалоба будет рассмотрена. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте кондуктор высадил 14-летнюю девочку из автобуса, так как она не смогла оплатить проезд банковской картой. Мама девочки была возмущена из-за сложившейся ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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