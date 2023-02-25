Медведев раскрыл, что Запад сделает с Украиной после конца СВО

Медведев: Запад сдаст Украину в утиль после конца СВО

25 февраля 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

Запад сдаст правящий режим Украины в утиль, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После завершения спецоперации на Украине Запад сдаст в утиль ту националистическую хунту, которая обосновалась у власти украинского государства. Такое мнение выразил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «После конца СВО Запад сдаст националистическую хунту Украины за ненадобностью в утиль», — написал Медведев в статье для журнала «Национальная оборона». Он подчеркнул, что сама по себе украинская националистическая хунта без западной поддержки просуществовала бы недолго. Западу было выгодно помогать действующей власти на Украине, так как тем самым они желали максимально измотать и ослабить Россию, заключил Медведев. Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский потерпит поражение в спецоперации, а затем повторит судьбу Адольфа Гитлера. Что касается России, то ей прогнозируют усиление своего влияния в мире после завершения конфликта на Украине, передает телеканал 360.

После завершения спецоперации на Украине Запад сдаст в утиль ту националистическую хунту, которая обосновалась у власти украинского государства. Такое мнение выразил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «После конца СВО Запад сдаст националистическую хунту Украины за ненадобностью в утиль», — написал Медведев в статье для журнала «Национальная оборона». Он подчеркнул, что сама по себе украинская националистическая хунта без западной поддержки просуществовала бы недолго. Западу было выгодно помогать действующей власти на Украине, так как тем самым они желали максимально измотать и ослабить Россию, заключил Медведев. Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский потерпит поражение в спецоперации, а затем повторит судьбу Адольфа Гитлера. Что касается России, то ей прогнозируют усиление своего влияния в мире после завершения конфликта на Украине, передает телеканал 360.