Президент Украины Владимир Зеленский потерпит сокрушительное поражение в спецоперации, повторив судьбу Адольфа Гитлера. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
«Зеленский может сколько угодно летать в облаках, от реальности ему не уйти. Гитлер тоже фантазировал, как победит в ВОВ, но чем это закончилось», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По словам морпеха, украинская армия находится в критическом положении. Лучшее, что сейчас может сделать Зеленский, — покинуть страну, считает Риттер. По его мнению, Россия уже победила в стратегическом и геополитическом планах.
Ранее в США уже предрекали сокрушительное поражение Владимиру Зеленскому. Американский обозреватель Тед Гарлен Карпентер заявлял, что украинскому лидеру необходимо начать переговоры, чтобы не проиграть в спецоперации.
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Президент Украины Владимир Зеленский потерпит сокрушительное поражение в спецоперации, повторив судьбу Адольфа Гитлера. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. «Зеленский может сколько угодно летать в облаках, от реальности ему не уйти. Гитлер тоже фантазировал, как победит в ВОВ, но чем это закончилось», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По словам морпеха, украинская армия находится в критическом положении. Лучшее, что сейчас может сделать Зеленский, — покинуть страну, считает Риттер. По его мнению, Россия уже победила в стратегическом и геополитическом планах. Ранее в США уже предрекали сокрушительное поражение Владимиру Зеленскому. Американский обозреватель Тед Гарлен Карпентер заявлял, что украинскому лидеру необходимо начать переговоры, чтобы не проиграть в спецоперации.