17 февраля 2023

Полковник США пообещал Зеленскому судьбу Гитлера

Полковник ВС США Риттер: Зеленский повторит судьбу Гитлера по итогам спецоперации
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленского ждет судьба Адольфа Гитлера, считает морпех США в отставке Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский потерпит сокрушительное поражение в спецоперации, повторив судьбу Адольфа Гитлера. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Зеленский может сколько угодно летать в облаках, от реальности ему не уйти. Гитлер тоже фантазировал, как победит в ВОВ, но чем это закончилось», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам морпеха, украинская армия находится в критическом положении. Лучшее, что сейчас может сделать Зеленский, — покинуть страну, считает Риттер. По его мнению, Россия уже победила в стратегическом и геополитическом планах.

Ранее в США уже предрекали сокрушительное поражение Владимиру Зеленскому. Американский обозреватель Тед Гарлен Карпентер заявлял, что украинскому лидеру необходимо начать переговоры, чтобы не проиграть в спецоперации.

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Президент Украины Владимир Зеленский потерпит сокрушительное поражение в спецоперации, повторив судьбу Адольфа Гитлера. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. «Зеленский может сколько угодно летать в облаках, от реальности ему не уйти. Гитлер тоже фантазировал, как победит в ВОВ, но чем это закончилось», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По словам морпеха, украинская армия находится в критическом положении. Лучшее, что сейчас может сделать Зеленский, — покинуть страну, считает Риттер. По его мнению, Россия уже победила в стратегическом и геополитическом планах. Ранее в США уже предрекали сокрушительное поражение Владимиру Зеленскому. Американский обозреватель Тед Гарлен Карпентер заявлял, что украинскому лидеру необходимо начать переговоры, чтобы не проиграть в спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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