24 февраля 2023
23 февраля 2023

В центре Кургана устроили массовое обливание холодной водой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Моржи обливаются водой на главном катке. Тюмень, моржи, здоровый образ жизни, обливание водой, закаливание
Десятиградусный мороз закаливанию не помеха (архивное фото) Фото:

Жители Кургана собрались на Троицкой площади и облились холодной водой. Судя по видео, в акции «Быть здоровым — это модно» приняли участие десятки человек.

«Столица Зауралья присоединилась к акции в 2022 году. Желающих поучаствовать или просто посмотреть пригласили к филармонии», — пишет telegram-канал «Курган новый». Видео опубликовало сообщество «ВКонтакте» «Инцидент Курган». Сегодня в Кургане -10 градусов.

Акция «Быть здоровым — это модно» проходит уже 11-й год почти в 20 городах России. В ней, по данным организаторов, приняли участие более четырех тысяч человек.

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Жители Кургана собрались на Троицкой площади и облились холодной водой. Судя по видео, в акции «Быть здоровым — это модно» приняли участие десятки человек. «Столица Зауралья присоединилась к акции в 2022 году. Желающих поучаствовать или просто посмотреть пригласили к филармонии», — пишет telegram-канал «Курган новый». Видео опубликовало сообщество «ВКонтакте» «Инцидент Курган». Сегодня в Кургане -10 градусов. Акция «Быть здоровым — это модно» проходит уже 11-й год почти в 20 городах России. В ней, по данным организаторов, приняли участие более четырех тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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