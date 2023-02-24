Десятиградусный мороз закаливанию не помеха (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Жители Кургана собрались на Троицкой площади и облились холодной водой. Судя по видео, в акции «Быть здоровым — это модно» приняли участие десятки человек.

«Столица Зауралья присоединилась к акции в 2022 году. Желающих поучаствовать или просто посмотреть пригласили к филармонии», — пишет telegram-канал «Курган новый». Видео опубликовало сообщество «ВКонтакте» «Инцидент Курган». Сегодня в Кургане -10 градусов.

Акция «Быть здоровым — это модно» проходит уже 11-й год почти в 20 городах России. В ней, по данным организаторов, приняли участие более четырех тысяч человек.