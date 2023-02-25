Российские теннисистки выиграли первый в 2023 году турнир WTA в Дубае

25 февраля 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Российские теннисистки одержали победу над спортсменками из Тайваня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова выиграли турнир категории Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае. В финале они играли против спортсменок из Тайваня и обыграли их со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 10:1. «Россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова в парном разряде выиграли турнир категории WTA 1000 в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона долларов», — передает Sport24 . Российские спортсменки боролись за первенство с теннисистками из Тайваня Чжань Хаоцин и Латишей Чан, обыграв их со счетом 6:7 (4:7), 10:1. Матч длился 2 часа 4 минуты, сообщили в издании. Первый в 2023 году турнир по теннису категории WTA 1000 проходит в Дубае с 19 по 25 февраля. За главный приз борются 14 из 15 лучших теннисисток мира на данный момент.

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова выиграли турнир категории Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае. В финале они играли против спортсменок из Тайваня и обыграли их со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 10:1. «Россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова в парном разряде выиграли турнир категории WTA 1000 в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона долларов», — передает Sport24. Российские спортсменки боролись за первенство с теннисистками из Тайваня Чжань Хаоцин и Латишей Чан, обыграв их со счетом 6:7 (4:7), 10:1. Матч длился 2 часа 4 минуты, сообщили в издании. Первый в 2023 году турнир по теннису категории WTA 1000 проходит в Дубае с 19 по 25 февраля. За главный приз борются 14 из 15 лучших теннисисток мира на данный момент.