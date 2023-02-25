Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль Ягодное
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль населенный пункт Ягодное на севере Бахмута. Об этом сообщил основатель частной военной компании Евгений Пригожин.
«Штурмовые подразделения ЧВК „Вагнер“ полностью овладели населенным пунктом Ягодное», — передает пресс-служба Пригожина. Сообщение опубликовано в telegram-канале.
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