ЧВК «Вагнер» взяла Ягодное на севере Бахмута. Фото

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Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль Ягодное Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль населенный пункт Ягодное на севере Бахмута. Об этом сообщил основатель частной военной компании Евгений Пригожин.

«Штурмовые подразделения ЧВК „Вагнер“ полностью овладели населенным пунктом Ягодное», — передает пресс-служба Пригожина. Сообщение опубликовано в telegram-канале.

Фото:

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Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль населенный пункт Ягодное на севере Бахмута. Об этом сообщил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. «Штурмовые подразделения ЧВК „Вагнер“ полностью овладели населенным пунктом Ягодное», — передает пресс-служба Пригожина. Сообщение опубликовано в telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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