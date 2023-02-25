В Китае назвали оружие РФ, которое внушает ужас НАТО

Sohu: НАТО боятся российскую подлодку «Борей»

26 февраля 2023 в 03:57 Размер текста - 17 +

Подводные лодки России являются серьезной угрозой для НАТО Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ В Китае обозначили подводные лодки проекта 955 «Борей» как одну из самых серьезных угроз, с которой НАТО не может не считаться. Ее характеристики позволяют оставаться незамеченной, а вооружение может нанести критический удар любому государству, о чем рассказал автор китайского издания. «„Борей“ вообще не выходит в море, но стоит ему выйти, как НАТО занервничает. Хуже всего для них то, что большую часть пути альянс даже не будет подозревать о том, что она отправилась на миссию. Другими словами, Россия разоблачит местонахождение „Борея“ только в том случае, если захочет припугнуть НАТО, и та ничего не может с этим сделать», — пишет автор статьи на сайте издания Sohu . Он также привел доказательную базу, согласно которой каждая ракета «Булава», установленная на подлодке, несет до 10 ядерных боеголовок, а максимальная дальность ее полета составляет до 10 тысяч километров. В совокупности массовый удар этим вооружением позволит нанести ядерный удар, который окажется критическим для любой страны. При этом «Борей» является одной из самых незаметных лодок, что дает ей эффект неожиданности. Ранее URA.RU сообщало, что в Китае уже неоднократно заявляли о грозности этой подводной лодки. Так, даже США со своей подлодкой «Огайо» не может конкурировать с «Бореем», а американские ПВО практически не имеют шанса против «Булавы». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Китае обозначили подводные лодки проекта 955 «Борей» как одну из самых серьезных угроз, с которой НАТО не может не считаться. Ее характеристики позволяют оставаться незамеченной, а вооружение может нанести критический удар любому государству, о чем рассказал автор китайского издания. «„Борей“ вообще не выходит в море, но стоит ему выйти, как НАТО занервничает. Хуже всего для них то, что большую часть пути альянс даже не будет подозревать о том, что она отправилась на миссию. Другими словами, Россия разоблачит местонахождение „Борея“ только в том случае, если захочет припугнуть НАТО, и та ничего не может с этим сделать», — пишет автор статьи на сайте издания Sohu. Он также привел доказательную базу, согласно которой каждая ракета «Булава», установленная на подлодке, несет до 10 ядерных боеголовок, а максимальная дальность ее полета составляет до 10 тысяч километров. В совокупности массовый удар этим вооружением позволит нанести ядерный удар, который окажется критическим для любой страны. При этом «Борей» является одной из самых незаметных лодок, что дает ей эффект неожиданности. Ранее URA.RU сообщало, что в Китае уже неоднократно заявляли о грозности этой подводной лодки. Так, даже США со своей подлодкой «Огайо» не может конкурировать с «Бореем», а американские ПВО практически не имеют шанса против «Булавы».