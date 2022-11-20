В Китае рассказали о новом оружии России, которое боятся в США

Baijiahao: АПЛ «Борей» несет в себе большую опасность для США

21 ноября 2022 в 08:24 Размер текста - 17 +

Ракеты, установленные на АПЛ «Борей», с легкостью могут преодолевать ПВО США Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ Большая российская атомная подводная лодка (АПЛ) «Борей» носит на своем борту ракеты, перехватить которые ПВО США не имеет практически никаких шансов. Об этом сообщает китайская газета Baijiahao. «Эти „подлинные морские боги“ действительно пугают США», — пишет автор материала. Подлодка «Борей» способна опускаться на глубину до 450 метров и по этому показателю она превосходит своего американского конкурента в лице подлодки «Огайо». Российская АПЛ также превосходит «Огайо» и по некоторым другим показателям. Помимо этого, на ее борту устанавливаются ракеты, которые с легкостью смогут преодолеть противовоздушную оборону США с помощью радиолокационных отражателей и средств электромагнитных помех, а также возможности изменения траектории в полете. Ранее в США заявляли о серьезной опасности для ВМС США в лице новых российских субмарин проекта «Борей». Испытания баллистической ракеты «Булава» с атомной подводной лодки «Генералиссимус Суворов» класса «Борей» продемонстрировали США, что ввязываться в противостояние чревато последствиями, передает «Царьград».

Большая российская атомная подводная лодка (АПЛ) «Борей» носит на своем борту ракеты, перехватить которые ПВО США не имеет практически никаких шансов. Об этом сообщает китайская газета Baijiahao. «Эти „подлинные морские боги“ действительно пугают США», — пишет автор материала. Подлодка «Борей» способна опускаться на глубину до 450 метров и по этому показателю она превосходит своего американского конкурента в лице подлодки «Огайо». Российская АПЛ также превосходит «Огайо» и по некоторым другим показателям. Помимо этого, на ее борту устанавливаются ракеты, которые с легкостью смогут преодолеть противовоздушную оборону США с помощью радиолокационных отражателей и средств электромагнитных помех, а также возможности изменения траектории в полете. Ранее в США заявляли о серьезной опасности для ВМС США в лице новых российских субмарин проекта «Борей». Испытания баллистической ракеты «Булава» с атомной подводной лодки «Генералиссимус Суворов» класса «Борей» продемонстрировали США, что ввязываться в противостояние чревато последствиями, передает «Царьград».