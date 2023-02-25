Последний раз мужчину видели в декабре 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В поселке Лобва Свердловской области полицейские третий месяц занимаются поисками 44-летнего инвалида Олега Харламова. Последний раз мужчину видели в декабре 2022 года, сообщили в МО МВД России «Новолялинский».

«Разыскивается без вести пропавший Олег Харламов из Лобвы. В декабре 2022 года он ушел из дома в неизвестном направлении», — говорится в сообщении ведомства на сайте «Одноклассники».

Приметы Харламова: рост 194 сантиметра, светло-русые волосы и голубые глаза. Мужчина был одет в синюю вязаную шапку, коричневую дубленку, серые джинсы и черные зимние ботинки.

Силовики добавляют, что мужчина ранее уже неоднократно уходил из дома. «Он посещает храмы и церкви Свердловской области», — отметили в ведомстве. Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего мужчины, просят звонить по номеру +7 (343) 882-22-60 или +7 (999) 369-20-26.

Олегу Харламову 44 года Фото: МО МВД «Новолялинский», сайт «Одноклассники»