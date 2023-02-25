25 февраля 2023
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23 февраля 2023

В центре города в Курганской области загорелось кафе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, пожарный шланг, огонь
На месте происшествия работали пожарные Фото:

В центре Куртамыша Курганской области загорелось кафе «Огонек». Информация об этом появилась в группе «Куртамышская нива» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня утром, 26 февраля, в центре Куртамыша загорелось кафе „Огонек“. Там работали пожарные и сотрудники полиции», — указано в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области корреспонденту URA.RU пояснили, что вызов дежурному диспетчеру поступил в 07:30. К тушению были привлечены девять пожарных и три единицы техники. Возгорание было ликвидировано в 08:21. Горела крыша здания. По сведениям спасателей, в момент пожара кафе не работало и людей в помещении не было. Пострадавших нет.

Ранее URA.RU сообщало о происшествии на федеральной трассе «Иртыш» под Курганом. Тогда горело кафе «Совушка». Видео пожара очевидцы опубликовали в соцсети.

В Куртамыше горела крыша кафе
Фото:
Спасатели среагировали на вызов
Фото:

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В центре Куртамыша Курганской области загорелось кафе «Огонек». Информация об этом появилась в группе «Куртамышская нива» в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня утром, 26 февраля, в центре Куртамыша загорелось кафе „Огонек“. Там работали пожарные и сотрудники полиции», — указано в сообщении. В пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области корреспонденту URA.RU пояснили, что вызов дежурному диспетчеру поступил в 07:30. К тушению были привлечены девять пожарных и три единицы техники. Возгорание было ликвидировано в 08:21. Горела крыша здания. По сведениям спасателей, в момент пожара кафе не работало и людей в помещении не было. Пострадавших нет. Ранее URA.RU сообщало о происшествии на федеральной трассе «Иртыш» под Курганом. Тогда горело кафе «Совушка». Видео пожара очевидцы опубликовали в соцсети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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