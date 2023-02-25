В центре города в Курганской области загорелось кафе. Фото

26 февраля 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

На месте происшествия работали пожарные Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В центре Куртамыша Курганской области загорелось кафе «Огонек». Информация об этом появилась в группе «Куртамышская нива» в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня утром, 26 февраля, в центре Куртамыша загорелось кафе „Огонек“. Там работали пожарные и сотрудники полиции», — указано в сообщении. В пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области корреспонденту URA.RU пояснили, что вызов дежурному диспетчеру поступил в 07:30. К тушению были привлечены девять пожарных и три единицы техники. Возгорание было ликвидировано в 08:21. Горела крыша здания. По сведениям спасателей, в момент пожара кафе не работало и людей в помещении не было. Пострадавших нет. Ранее URA.RU сообщало о происшествии на федеральной трассе «Иртыш» под Курганом. Тогда горело кафе «Совушка». Видео пожара очевидцы опубликовали в соцсети. В Куртамыше горела крыша кафе Фото: VK «Куртамышская нива» Спасатели среагировали на вызов Фото: VK «Куртамышская нива»

В центре Куртамыша Курганской области загорелось кафе «Огонек». Информация об этом появилась в группе «Куртамышская нива» в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня утром, 26 февраля, в центре Куртамыша загорелось кафе „Огонек“. Там работали пожарные и сотрудники полиции», — указано в сообщении. В пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области корреспонденту URA.RU пояснили, что вызов дежурному диспетчеру поступил в 07:30. К тушению были привлечены девять пожарных и три единицы техники. Возгорание было ликвидировано в 08:21. Горела крыша здания. По сведениям спасателей, в момент пожара кафе не работало и людей в помещении не было. Пострадавших нет. Ранее URA.RU сообщало о происшествии на федеральной трассе «Иртыш» под Курганом. Тогда горело кафе «Совушка». Видео пожара очевидцы опубликовали в соцсети.