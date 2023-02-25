В центре Куртамыша Курганской области загорелось кафе «Огонек». Информация об этом появилась в группе «Куртамышская нива» в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня утром, 26 февраля, в центре Куртамыша загорелось кафе „Огонек“. Там работали пожарные и сотрудники полиции», — указано в сообщении.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области корреспонденту URA.RU пояснили, что вызов дежурному диспетчеру поступил в 07:30. К тушению были привлечены девять пожарных и три единицы техники. Возгорание было ликвидировано в 08:21. Горела крыша здания. По сведениям спасателей, в момент пожара кафе не работало и людей в помещении не было. Пострадавших нет.
Ранее URA.RU сообщало о происшествии на федеральной трассе «Иртыш» под Курганом. Тогда горело кафе «Совушка». Видео пожара очевидцы опубликовали в соцсети.
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