Замглавы ГУР: Украина готовит нападение на Россию

26 февраля 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

ВСУ планируют атаковать Белгород и Крым, поделился Вадим Скибицкий Фото: Министерство обороны Украины ВСУ готовят весеннее контрнаступление на Россию, оно будет включать в себя операцию по захвату Крыма, а также уничтожение военных складов и аэродромов на территории РФ. Об этом заявил замначальника Главного управления разведки минобороны Украины (ГУР) Вадим Скибицкий. «Не исключено, что мы также уничтожим склады вооружения или военной техники на территории России, например, вокруг города Белгорода. Оттуда начинаются атаки на Украину», — заявил Вадим Скибицкий в разговоре с немецкой газетой Berliner Morgenpost . Он также отметил, что целью военной операции будет захват Крыма. Вадим Скибицкий рассказал, что ВСУ будут пытаться вернуть территории, которые Украина потеряла с 1991 года. Он отметил, что наступление на Херсонскую область и далее на восток позволит «вбить клин» между Крымом и материковой частью России. Скибицкий заявил, что Украина не пойдет на переговоры с Москвой, как это было с Минскими соглашениями. Россия проводит специальную военную операцию уже больше года. За это время руководство ВСУ отказалось от мирного плана возвращения Крыма. Сенатор от Крымского полуострова Сергей Цеков в феврале отмечал, что Крым хорошо защищен от возможного нападения. Он добавил, что у местных жителей нет страха относительно возможного наступления ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ готовят весеннее контрнаступление на Россию, оно будет включать в себя операцию по захвату Крыма, а также уничтожение военных складов и аэродромов на территории РФ. Об этом заявил замначальника Главного управления разведки минобороны Украины (ГУР) Вадим Скибицкий. «Не исключено, что мы также уничтожим склады вооружения или военной техники на территории России, например, вокруг города Белгорода. Оттуда начинаются атаки на Украину», — заявил Вадим Скибицкий в разговоре с немецкой газетой Berliner Morgenpost. Он также отметил, что целью военной операции будет захват Крыма. Вадим Скибицкий рассказал, что ВСУ будут пытаться вернуть территории, которые Украина потеряла с 1991 года. Он отметил, что наступление на Херсонскую область и далее на восток позволит «вбить клин» между Крымом и материковой частью России. Скибицкий заявил, что Украина не пойдет на переговоры с Москвой, как это было с Минскими соглашениями. Россия проводит специальную военную операцию уже больше года. За это время руководство ВСУ отказалось от мирного плана возвращения Крыма. Сенатор от Крымского полуострова Сергей Цеков в феврале отмечал, что Крым хорошо защищен от возможного нападения. Он добавил, что у местных жителей нет страха относительно возможного наступления ВСУ.