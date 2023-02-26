Шольц предложил сделать мирный план Китая по Украине невыполнимым

Шольц предложил добавить в мирный план Китая пункт о выводе российских войск с Украины

26 февраля 2023 в 14:12 Размер текста - 17 +

Шольц не увидел в мирном плавне Китая четкой линии Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В мирный план Китая, который состоит из 12 пунктов, стоит добавить тезис о выводе войск России из зоны спецоперации. Об этом заявил канцлер германии Олаф Шольц во время визита в Индию. Однако с этим пунктом план станет невыполнимым, поскольку власти РФ четко дали понять: вывод войск из зоны СВО невозможен, пока Россия не достигнет своих целей. «С моей точки зрения, нет четкой линии, которая бы говорила: российские войска также должны быть выведены», — заявил Шольц. Его слова приводит немецкий канал Welt . Китай 24 февраля опубликовал план по мирному урегулированию конфликта на Украине, который состоял из 12 пунктов. Самые главные тезисы были направлены на ограничение эскалации конфликта на Украине и подписание мирного договора. Российское руководство отмечало, что спецоперация не окончится, пока не будут выполнены конкретные цели. Обсуждение мира на Украине должно происходить в тех условиях, при которых армия России будет оставаться в Донбассе, отмечал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В мирный план Китая, который состоит из 12 пунктов, стоит добавить тезис о выводе войск России из зоны спецоперации. Об этом заявил канцлер германии Олаф Шольц во время визита в Индию. Однако с этим пунктом план станет невыполнимым, поскольку власти РФ четко дали понять: вывод войск из зоны СВО невозможен, пока Россия не достигнет своих целей. «С моей точки зрения, нет четкой линии, которая бы говорила: российские войска также должны быть выведены», — заявил Шольц. Его слова приводит немецкий канал Welt. Китай 24 февраля опубликовал план по мирному урегулированию конфликта на Украине, который состоял из 12 пунктов. Самые главные тезисы были направлены на ограничение эскалации конфликта на Украине и подписание мирного договора. Российское руководство отмечало, что спецоперация не окончится, пока не будут выполнены конкретные цели. Обсуждение мира на Украине должно происходить в тех условиях, при которых армия России будет оставаться в Донбассе, отмечал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.