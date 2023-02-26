Глава ЦРУ Бернс обвинил Нарышкина в дерзком поведении

26 февраля 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

Нарышкин вел себя дерзко на встрече с Бернсом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин вел себя дерзко во время встречи с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом в ноябре 2022 года. Это отметил сам Бернс. «Было очень вызывающее отношение со стороны Нарышкина. Чувство дерзости и высокомерия… Чувство, которое, как я думаю, отражает собственное мнение [президента России Владимира] Путина», — заявил Бернс в разговоре с телеканалом CBS News . Он отметил, что Путин надеется на то, что конфликт на Украине измотает западные страны, которые отправляют Киеву военную помощь. Встреча Бернса и Нарышкина в ноябре 2022 года была посвящена обсуждению вопроса ядерной эскалации. Обсуждение проходило в закрытом формате. 21 февраля Путин заявил о том, что Россия выходит из Договора о стратегических наступательных вооружениях. Этот документ регулировал ядерные запасы США и России. 22 февраля профильный комитет Госдумы одобрил законопроект о приостановке договора СНВ, передает РАПСИ.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин вел себя дерзко во время встречи с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом в ноябре 2022 года. Это отметил сам Бернс. «Было очень вызывающее отношение со стороны Нарышкина. Чувство дерзости и высокомерия… Чувство, которое, как я думаю, отражает собственное мнение [президента России Владимира] Путина», — заявил Бернс в разговоре с телеканалом CBS News. Он отметил, что Путин надеется на то, что конфликт на Украине измотает западные страны, которые отправляют Киеву военную помощь. Встреча Бернса и Нарышкина в ноябре 2022 года была посвящена обсуждению вопроса ядерной эскалации. Обсуждение проходило в закрытом формате. 21 февраля Путин заявил о том, что Россия выходит из Договора о стратегических наступательных вооружениях. Этот документ регулировал ядерные запасы США и России. 22 февраля профильный комитет Госдумы одобрил законопроект о приостановке договора СНВ, передает РАПСИ.