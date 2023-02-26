РИА Новости: Киев перебрасывает осужденных на первую линию обороны Бахмута

27 февраля 2023 в 08:29 Размер текста - 17 +

Осужденные украинцы отправляются на передовую в Бахмут, рассказали военкоры Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина создает первую линию обороны в Бахмуте (Артемовск) из ранее осужденных за преступления. Об этом заявил военкор РИА Новости. «Украинская сторона пытается заткнуть линию фронта в Бахмуте людьми, которые должны отправляться в колонию. Но сами понимаете, что выживаемость крайне низкая», — рассказал военкор РИА Новости. Такой вывод военный корреспондент сделал после того, как бойцы ЧВК «Вагнер» нашли документы бывшего украинского военнослужащего Красноруцкого Александра Анатольевича при осмотре его тела. Ранее судимый Красноруцкий получил новый срок за кражу пяти литров масла и двух килограммов сахара. Первый срок он получил за угон велосипеда, заключил военкор. Военкор также отметил, что спустя несколько дней после вынесения приговора Александр Красноруцкий получил стрелковое оружие. Украинский заключенный-военный погиб 21 февраля, спустя четыре дня после того, как получил оружие. Сейчас самые активные боевые действия идут на бахмутском направлении. Бои за город Бахмут идут уже с августа 2022 года. Бойцы ЧВК «Вагнер» играют решающую роль в операции по освобождению населенного пункта. 27 февраля советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский рассказал, что Бойцы ЧВК «Вагнер» почти подошли к центру Бахмута.

Украина создает первую линию обороны в Бахмуте (Артемовск) из ранее осужденных за преступления. Об этом заявил военкор РИА Новости. «Украинская сторона пытается заткнуть линию фронта в Бахмуте людьми, которые должны отправляться в колонию. Но сами понимаете, что выживаемость крайне низкая», — рассказал военкор РИА Новости. Такой вывод военный корреспондент сделал после того, как бойцы ЧВК «Вагнер» нашли документы бывшего украинского военнослужащего Красноруцкого Александра Анатольевича при осмотре его тела. Ранее судимый Красноруцкий получил новый срок за кражу пяти литров масла и двух килограммов сахара. Первый срок он получил за угон велосипеда, заключил военкор. Военкор также отметил, что спустя несколько дней после вынесения приговора Александр Красноруцкий получил стрелковое оружие. Украинский заключенный-военный погиб 21 февраля, спустя четыре дня после того, как получил оружие. Сейчас самые активные боевые действия идут на бахмутском направлении. Бои за город Бахмут идут уже с августа 2022 года. Бойцы ЧВК «Вагнер» играют решающую роль в операции по освобождению населенного пункта. 27 февраля советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский рассказал, что Бойцы ЧВК «Вагнер» почти подошли к центру Бахмута.