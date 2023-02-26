Конгрессвумен Грин предупредила о развале США и опасности гражданской войны

27 февраля 2023 в 08:36 Размер текста - 17 +

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин обеспокоена возможной гражданской войной в США Фото: Сергей Русанов © URA.RU США приближаются к «национальному разводу» между демократическими и республиканскими штатами. Об этом сообщила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин. Она также обеспокоена, что такой раскол может перерасти в гражданскую войну. «Нравится это кому-то или нет — мы движемся к национальному разводу, но я не хочу гражданской войны, ее никогда не должно случиться», — написала Марджори Тейлор Грин на своей странице в Twitter. Конгрессвумен также отметила, что американские власти оторваны от своих граждан. Марджори Тейлор Грин не поддерживает военную помощь, которую США оказывают Украине. Она считает, что деньги необходимо направить на защиту американских границ, а не украинских, передает RT. Также она назвала абсурдным выступление президента Украины Владимира Зеленского в конгрессе США, передает Nation News.

США приближаются к «национальному разводу» между демократическими и республиканскими штатами. Об этом сообщила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин. Она также обеспокоена, что такой раскол может перерасти в гражданскую войну. «Нравится это кому-то или нет — мы движемся к национальному разводу, но я не хочу гражданской войны, ее никогда не должно случиться», — написала Марджори Тейлор Грин на своей странице в Twitter. Конгрессвумен также отметила, что американские власти оторваны от своих граждан. Марджори Тейлор Грин не поддерживает военную помощь, которую США оказывают Украине. Она считает, что деньги необходимо направить на защиту американских границ, а не украинских, передает RT. Также она назвала абсурдным выступление президента Украины Владимира Зеленского в конгрессе США, передает Nation News.