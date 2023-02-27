В США намекнули на то, что Байдена пора менять

Fox News: падения Байдена с трапа самолета стали символом его политики

Постоянные падения Байдена с трапа самолета стали символом настоящей эпохи США, заявил Брайан Килмэйд Фото: Официальный сайт президента Украины

Нынешнего президента США Джо Байдена следует отправить в отставку из-за его внутренней и внешней политика за два года. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Брайан Килмэйд, отмечая, что поводом для его слова послужил очередной инцидент с падением Байдена на трапе самолета.

«Главная тема этой недели — спотыкания, и лучше всего ее проиллюстрировал наш президент: вот он, снова падает, поднимаясь по трапу. Я это показываю не для того, чтобы поязвить или над ним посмеяться — такого мне не нужно; показываю я это потому, что его спотыкания имеют гораздо более глубокий символический смысл, чем вам кажется», — заявил Брайан Килмэйд в эфире телеканала Fox News, опубликованном в youtube-канале . Он отметил, что постоянные падения Байдена на трапе самолета символизируют то, как идут дела у США при его президентстве. Из-за этого ведущий задался риторическим вопросом о состоятельности нынешнего президента занимать свой пост.

Телеведущий также отметил, что из-за утраты контроля США над происходящем в мире, американцы стали замечать внутренние проблемы. Президенту США не следовало делать упор исключительно на внешней политике, забывая при этом о внутренней, добавил Брайан Килмэйд.

Байден уже не раз падал с трапа самолета. В последний раз такой случай произошел 22 февраля. Также нынешний президент США пару раз пытался «пожать руку воздуху».