В США намекнули на то, что Байдена пора менять

Постоянные падения Байдена с трапа самолета стали символом настоящей эпохи США, заявил Брайан КилмэйдФото: Официальный сайт президента Украины
Нынешнего президента США Джо Байдена следует отправить в отставку из-за его внутренней и внешней политика за два года. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Брайан Килмэйд, отмечая, что поводом для его слова послужил очередной инцидент с падением Байдена на трапе самолета.
«Главная тема этой недели — спотыкания, и лучше всего ее проиллюстрировал наш президент: вот он, снова падает, поднимаясь по трапу. Я это показываю не для того, чтобы поязвить или над ним посмеяться — такого мне не нужно; показываю я это потому, что его спотыкания имеют гораздо более глубокий символический смысл, чем вам кажется», — заявил Брайан Килмэйд в эфире телеканала Fox News, опубликованном в youtube-канале. Он отметил, что постоянные падения Байдена на трапе самолета символизируют то, как идут дела у США при его президентстве. Из-за этого ведущий задался риторическим вопросом о состоятельности нынешнего президента занимать свой пост.
Телеведущий также отметил, что из-за утраты контроля США над происходящем в мире, американцы стали замечать внутренние проблемы. Президенту США не следовало делать упор исключительно на внешней политике, забывая при этом о внутренней, добавил Брайан Килмэйд.
Байден уже не раз падал с трапа самолета. В последний раз такой случай произошел 22 февраля. Также нынешний президент США пару раз пытался «пожать руку воздуху».
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!
Нынешнего президента США Джо Байдена следует отправить в отставку из-за его внутренней и внешней политика за два года. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Брайан Килмэйд, отмечая, что поводом для его слова послужил очередной инцидент с падением Байдена на трапе самолета. «Главная тема этой недели — спотыкания, и лучше всего ее проиллюстрировал наш президент: вот он, снова падает, поднимаясь по трапу. Я это показываю не для того, чтобы поязвить или над ним посмеяться — такого мне не нужно; показываю я это потому, что его спотыкания имеют гораздо более глубокий символический смысл, чем вам кажется», — заявил Брайан Килмэйд в эфире телеканала Fox News, опубликованном в youtube-канале. Он отметил, что постоянные падения Байдена на трапе самолета символизируют то, как идут дела у США при его президентстве. Из-за этого ведущий задался риторическим вопросом о состоятельности нынешнего президента занимать свой пост. Телеведущий также отметил, что из-за утраты контроля США над происходящем в мире, американцы стали замечать внутренние проблемы. Президенту США не следовало делать упор исключительно на внешней политике, забывая при этом о внутренней, добавил Брайан Килмэйд. Байден уже не раз падал с трапа самолета. В последний раз такой случай произошел 22 февраля. Также нынешний президент США пару раз пытался «пожать руку воздуху».