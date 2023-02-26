26 февраля 2023
25 февраля 2023

Пермские власти продают сельскую школу за 3,6 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт правосудие. Москва, молоток, судебное заседание, правосудие, суд, судебные слушания
Здание школы пытаются пустить с молотка не первый раз Фото:

Власти выставили на продажу здание школы в селе Мокино Нытвенского округа Пермского края. Двухэтажку с земельным участком готовы отдать за 3,6 млн рублей, говорится в объявлении.

«Школа площадью 1018,5 кв. м. с земельным участком площадью 2793+/-18, расположенная по адресу: Пермский край, Нытвенский г. о., с. Мокино, ул. Специалистов, д. 4А. Начальная цена — 3 641 000 рублей», — указано на странице администрации Нытвенского округа в соцсети «ВКонтакте».

Здание мокинской школы власти пытаются продать не первый раз. Оно опустело после постройки в селе новой школы в декабре 2021 года.

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Власти выставили на продажу здание школы в селе Мокино Нытвенского округа Пермского края. Двухэтажку с земельным участком готовы отдать за 3,6 млн рублей, говорится в объявлении. «Школа площадью 1018,5 кв. м. с земельным участком площадью 2793+/-18, расположенная по адресу: Пермский край, Нытвенский г. о., с. Мокино, ул. Специалистов, д. 4А. Начальная цена — 3 641 000 рублей», — указано на странице администрации Нытвенского округа в соцсети «ВКонтакте». Здание мокинской школы власти пытаются продать не первый раз. Оно опустело после постройки в селе новой школы в декабре 2021 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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