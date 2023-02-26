Пермские власти продают сельскую школу за 3,6 млн рублей

27 февраля 2023 в 10:41 Размер текста - 17 +

Здание школы пытаются пустить с молотка не первый раз Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Власти выставили на продажу здание школы в селе Мокино Нытвенского округа Пермского края. Двухэтажку с земельным участком готовы отдать за 3,6 млн рублей, говорится в объявлении. «Школа площадью 1018,5 кв. м. с земельным участком площадью 2793+/-18, расположенная по адресу: Пермский край, Нытвенский г. о., с. Мокино, ул. Специалистов, д. 4А. Начальная цена — 3 641 000 рублей», — указано на странице администрации Нытвенского округа в соцсети «ВКонтакте». Здание мокинской школы власти пытаются продать не первый раз. Оно опустело после постройки в селе новой школы в декабре 2021 года.

Власти выставили на продажу здание школы в селе Мокино Нытвенского округа Пермского края. Двухэтажку с земельным участком готовы отдать за 3,6 млн рублей, говорится в объявлении. «Школа площадью 1018,5 кв. м. с земельным участком площадью 2793+/-18, расположенная по адресу: Пермский край, Нытвенский г. о., с. Мокино, ул. Специалистов, д. 4А. Начальная цена — 3 641 000 рублей», — указано на странице администрации Нытвенского округа в соцсети «ВКонтакте». Здание мокинской школы власти пытаются продать не первый раз. Оно опустело после постройки в селе новой школы в декабре 2021 года.