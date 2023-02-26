Пермские власти продают сельскую школу за 3,6 млн рублей

Здание школы пытаются пустить с молотка не первый раз
Власти выставили на продажу здание школы в селе Мокино Нытвенского округа Пермского края. Двухэтажку с земельным участком готовы отдать за 3,6 млн рублей, говорится в объявлении.
«Школа площадью 1018,5 кв. м. с земельным участком площадью 2793+/-18, расположенная по адресу: Пермский край, Нытвенский г. о., с. Мокино, ул. Специалистов, д. 4А. Начальная цена — 3 641 000 рублей», — указано на странице администрации Нытвенского округа в соцсети «ВКонтакте».
Здание мокинской школы власти пытаются продать не первый раз. Оно опустело после постройки в селе новой школы в декабре 2021 года.
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