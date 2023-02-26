26 февраля 2023
25 февраля 2023

Жители челябинского села из-за метели бросают машины посреди дороги и идут пешком. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за сугробов не возможно проехать по дороге на автомобиле Фото:

В Агаповском районе Челябинской области 27 февраля образовался затор из-за метели на дороге в село Верхнекизильское, автомобилисты бросают машины и идут пешком по сугробам. Об этом жители сообщили в соцсетях.

«На дороге в село Верхнекизильское машины стоят в обе стороны», — написала Мария Г. в паблике «На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)» в соцсети «ВКонтакте».

На видео Марии Г. видно, что водители бросают свой транспорт и идут через сугробы пешком. В пресс-службе администрации района URA.RU сообщили, что техника уже приступила к очистке дороги.

«В настоящее время на участке автодороги в село Верхнекизильское работает три единицы техники. Ситуацию полностью контролирует глава района Артем Яхимович», — рассказали в пресс-службе.

На дорогу вывели три единицы спецтехники для уборки сугробов
Фото:
Ситуацию взял на контроль глава района
Фото:

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В Агаповском районе Челябинской области 27 февраля образовался затор из-за метели на дороге в село Верхнекизильское, автомобилисты бросают машины и идут пешком по сугробам. Об этом жители сообщили в соцсетях. «На дороге в село Верхнекизильское машины стоят в обе стороны», — написала Мария Г. в паблике «На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)» в соцсети «ВКонтакте». На видео Марии Г. видно, что водители бросают свой транспорт и идут через сугробы пешком. В пресс-службе администрации района URA.RU сообщили, что техника уже приступила к очистке дороги. «В настоящее время на участке автодороги в село Верхнекизильское работает три единицы техники. Ситуацию полностью контролирует глава района Артем Яхимович», — рассказали в пресс-службе.
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