Контрабандисты вывезли из Пермского края лесоматериалы на 34 миллиона рублей

По контрабандной схеме из Пермского края вывезли более 5000 кубометров древесины Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Контрабандисты вывезли из Пермского края в Таджикистан стратегически важные ресурсы в крупном размере — древесину общей стоимостью более 34 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Пермской таможни.

«Сотрудники Пермской таможни совместно с УФСБ России по Пермскому краю выявили факты незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза в Республику Таджикистан древесины. С помощью контрабандной схемы из региона было вывезено более 5000 кубометров рыночной стоимостью более 34 миллионов рублей», — указано в пресс-релизе.

Схема состояла в следующем: директор фирмы, занимающейся экспортом леса, предоставлял таможне поддельные сведения о происхождении лесоматериалов. Для их легализации в систему «ЛесЕГАИС» вносились недостоверные сведения об их приобретении.

По выявленным эпизодам Пермская таможня возбудила 12 уголовных дел по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере». Виновных могут лишить свободы до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.