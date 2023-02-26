26 февраля 2023
25 февраля 2023

Контрабандисты вывезли из Пермского края лесоматериалы на 34 миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Стихийный рынок. Нижневартовск, доски, пиломатериал, древесина
По контрабандной схеме из Пермского края вывезли более 5000 кубометров древесины Фото:

Контрабандисты вывезли из Пермского края в Таджикистан стратегически важные ресурсы в крупном размере — древесину общей стоимостью более 34 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Пермской таможни.

«Сотрудники Пермской таможни совместно с УФСБ России по Пермскому краю выявили факты незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза в Республику Таджикистан древесины. С помощью контрабандной схемы из региона было вывезено более 5000 кубометров рыночной стоимостью более 34 миллионов рублей», — указано в пресс-релизе.

Схема состояла в следующем: директор фирмы, занимающейся экспортом леса, предоставлял таможне поддельные сведения о происхождении лесоматериалов. Для их легализации в систему «ЛесЕГАИС» вносились недостоверные сведения об их приобретении.

По выявленным эпизодам Пермская таможня возбудила 12 уголовных дел по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере». Виновных могут лишить свободы до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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Контрабандисты вывезли из Пермского края в Таджикистан стратегически важные ресурсы в крупном размере — древесину общей стоимостью более 34 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Пермской таможни. «Сотрудники Пермской таможни совместно с УФСБ России по Пермскому краю выявили факты незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза в Республику Таджикистан древесины. С помощью контрабандной схемы из региона было вывезено более 5000 кубометров рыночной стоимостью более 34 миллионов рублей», — указано в пресс-релизе. Схема состояла в следующем: директор фирмы, занимающейся экспортом леса, предоставлял таможне поддельные сведения о происхождении лесоматериалов. Для их легализации в систему «ЛесЕГАИС» вносились недостоверные сведения об их приобретении. По выявленным эпизодам Пермская таможня возбудила 12 уголовных дел по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере». Виновных могут лишить свободы до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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