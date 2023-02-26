Режиссер из Екатеринбурга обиделся на губернатора из-за гранта

27 февраля 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

Бутаков считает, что его коллеги по цеху получают гранты незаслуженно Фото: Марина Молдавская © URA.RU Главный режиссер Центра современной драматургии (ЦСД) в Екатеринбурге Антон Бутаков пожаловался на то, что его учреждению не выделяют губернаторские гранты. Также молодой человек раскритиковал работы, которые получили деньги от области. Об этом он написал в своих социальных сетях. «Многие люди очень удивляются, что мы существуем без помощи государства. В этом сезоне мы не получили грантов. Даже губернаторский на „Довлатова“ (знали бы вы, какое никому не нужное говнище получило в этом году)», — заявил Бутаков. При этом он подчеркнул, что, несмотря на отсутствие бюджетного финансирования, ЦСД покажет в марте 37 спектаклей, из которых два — премьеры. Антон Бутаков с 2017 года является главным режиссером Центра современной драматургии, с 2008 года входил в труппу «Коляда-театра». Во время пандемии в июле 2021 года Бутаков обращался к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой о передаче в безвозмездное пользование ЦСД какого-либо пустующего здания.

Главный режиссер Центра современной драматургии (ЦСД) в Екатеринбурге Антон Бутаков пожаловался на то, что его учреждению не выделяют губернаторские гранты. Также молодой человек раскритиковал работы, которые получили деньги от области. Об этом он написал в своих социальных сетях. «Многие люди очень удивляются, что мы существуем без помощи государства. В этом сезоне мы не получили грантов. Даже губернаторский на „Довлатова“ (знали бы вы, какое никому не нужное говнище получило в этом году)», — заявил Бутаков. При этом он подчеркнул, что, несмотря на отсутствие бюджетного финансирования, ЦСД покажет в марте 37 спектаклей, из которых два — премьеры. Антон Бутаков с 2017 года является главным режиссером Центра современной драматургии, с 2008 года входил в труппу «Коляда-театра». Во время пандемии в июле 2021 года Бутаков обращался к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой о передаче в безвозмездное пользование ЦСД какого-либо пустующего здания.