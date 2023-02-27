ФСБ вычислила севастопольцев, которые продавали разведданные на Украину. Видео

27 февраля 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

ФСБ задержала россиян, сотрудничавших со спецслужбами Украины, заявили в ведомстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU ФСБ вычислила и задержала двоих жителей Севастополя, которые сотрудничали с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в ФСБ РФ. «ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, которые подозреваются в сотрудничестве с иностранным спецслужбами в качестве „наводчиков“», — говорится в сообщении ФСБ. Известно, что задержанные сами предложили украинским спецслужбам покупать у них информацию о расположении российских военных объектов. Подозреваемые задержаны, заведены уголовные дела по статьям за государственную измену и за сотрудничество с иностранным государством на конфиденциальной основе. Ранее ФСБ сообщала о задержании агента украинских спецслужб, который причастен к диверсиям на Московской железной дороге, передает RT. По команде украинских властей он осуществлял поджоги шкафов цивилизации.

ФСБ вычислила и задержала двоих жителей Севастополя, которые сотрудничали с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в ФСБ РФ. «ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, которые подозреваются в сотрудничестве с иностранным спецслужбами в качестве „наводчиков“», — говорится в сообщении ФСБ. Известно, что задержанные сами предложили украинским спецслужбам покупать у них информацию о расположении российских военных объектов. Подозреваемые задержаны, заведены уголовные дела по статьям за государственную измену и за сотрудничество с иностранным государством на конфиденциальной основе. Ранее ФСБ сообщала о задержании агента украинских спецслужб, который причастен к диверсиям на Московской железной дороге, передает RT. По команде украинских властей он осуществлял поджоги шкафов цивилизации.