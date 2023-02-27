ФСБ вычислила севастопольцев, которые продавали разведданные на Украину. Видео

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ФСБ задержала россиян, сотрудничавших со спецслужбами Украины, заявили в ведомстве Фото:

ФСБ вычислила и задержала двоих жителей Севастополя, которые сотрудничали с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в ФСБ РФ.

«ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, которые подозреваются в сотрудничестве с иностранным спецслужбами в качестве „наводчиков“», — говорится в сообщении ФСБ. Известно, что задержанные сами предложили украинским спецслужбам покупать у них информацию о расположении российских военных объектов. Подозреваемые задержаны, заведены уголовные дела по статьям за государственную измену и за сотрудничество с иностранным государством на конфиденциальной основе.

Ранее ФСБ сообщала о задержании агента украинских спецслужб, который причастен к диверсиям на Московской железной дороге, передает RT. По команде украинских властей он осуществлял поджоги шкафов цивилизации.

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ФСБ вычислила и задержала двоих жителей Севастополя, которые сотрудничали с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в ФСБ РФ. «ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, которые подозреваются в сотрудничестве с иностранным спецслужбами в качестве „наводчиков“», — говорится в сообщении ФСБ. Известно, что задержанные сами предложили украинским спецслужбам покупать у них информацию о расположении российских военных объектов. Подозреваемые задержаны, заведены уголовные дела по статьям за государственную измену и за сотрудничество с иностранным государством на конфиденциальной основе. Ранее ФСБ сообщала о задержании агента украинских спецслужб, который причастен к диверсиям на Московской железной дороге, передает RT. По команде украинских властей он осуществлял поджоги шкафов цивилизации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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