ФСБ вычислила и задержала двоих жителей Севастополя, которые сотрудничали с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в ФСБ РФ.
«ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, которые подозреваются в сотрудничестве с иностранным спецслужбами в качестве „наводчиков“», — говорится в сообщении ФСБ. Известно, что задержанные сами предложили украинским спецслужбам покупать у них информацию о расположении российских военных объектов. Подозреваемые задержаны, заведены уголовные дела по статьям за государственную измену и за сотрудничество с иностранным государством на конфиденциальной основе.
Ранее ФСБ сообщала о задержании агента украинских спецслужб, который причастен к диверсиям на Московской железной дороге, передает RT. По команде украинских властей он осуществлял поджоги шкафов цивилизации.
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