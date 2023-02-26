26 февраля 2023

Белорусский транспортный гигант оставил Екатеринбург без троллейбусов

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Алексей Текслер посетил ООО «ЧелябГЭТ». Челябинск, место, сидение, кресло, салон троллейбуса, вагон троллейбуса
«Белкоммунмаш» срывает поставку общественного транспорта в уральскую столицу Фото:

Второй раз подряд срывается поставка новых троллейбусов с автономным ходом для Екатеринбурга. Свои обязательства перед городом не выполнил белорусский производитель общественного электротранспорта «Белкоммунмаш» (BKM Holding). Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. Информацию корреспонденту агентства подтвердили и в мэрии уральской столицы.

В 2022 году власти Екатеринбурга заключили контракт с белорусским производителем «Белкоммунмаш». Согласно контракту, компания поставит городу 50 электрических машин. Первые машины город ждал еще в конце 2022 года. Тогда у поставщика возникли проблемы с комплектующими. Сроки поставок перенесли на начало 2023 года, но и сейчас поставка сорвалась. Когда город обновит свой парк, пока неясно.

«Поставка затягивается по производственным причинам предприятия. Они не вовремя получили импортные запчасти. За это предусмотрены штрафные санкции», — заявили в администрации Екатеринбурга.

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Второй раз подряд срывается поставка новых троллейбусов с автономным ходом для Екатеринбурга. Свои обязательства перед городом не выполнил белорусский производитель общественного электротранспорта «Белкоммунмаш» (BKM Holding). Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. Информацию корреспонденту агентства подтвердили и в мэрии уральской столицы. В 2022 году власти Екатеринбурга заключили контракт с белорусским производителем «Белкоммунмаш». Согласно контракту, компания поставит городу 50 электрических машин. Первые машины город ждал еще в конце 2022 года. Тогда у поставщика возникли проблемы с комплектующими. Сроки поставок перенесли на начало 2023 года, но и сейчас поставка сорвалась. Когда город обновит свой парк, пока неясно. «Поставка затягивается по производственным причинам предприятия. Они не вовремя получили импортные запчасти. За это предусмотрены штрафные санкции», — заявили в администрации Екатеринбурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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