26 февраля 2023

В Перми резко изменился спрос на семена

За год спрос на семена в Перми вырос на 83%
© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция Центрального стадиона. Екатеринбург, семена, трава, посев
В России спрос на семена за год вырос на 89% Фото:

Спрос на семена серди пермяков вырос на 83% по сравнению с 2022 годом. Такими результатами исследования с URA.RU поделились в пресс-службе онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру».

«В Перми спрос на семена вырос на 83% по сравнению с прошлым годом. В целом по стране в феврале 2023 года россияне активно покупают семена и грунт — спрос на данную категорию увеличился на 89%», — рассказали в пресс-службе.

Самые популярными в Перми стали семена огурцов, лука, укропа, гороха, томата, редиса, свеклы, капусты и цветов. Также пермяки стали на 178% чаще искать товары для полива и на 30% — бензопилы, сучкорезы, измельчители и другие инструменты для обработки деревьев.

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Спрос на семена серди пермяков вырос на 83% по сравнению с 2022 годом. Такими результатами исследования с URA.RU поделились в пресс-службе онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру». «В Перми спрос на семена вырос на 83% по сравнению с прошлым годом. В целом по стране в феврале 2023 года россияне активно покупают семена и грунт — спрос на данную категорию увеличился на 89%», — рассказали в пресс-службе. Самые популярными в Перми стали семена огурцов, лука, укропа, гороха, томата, редиса, свеклы, капусты и цветов. Также пермяки стали на 178% чаще искать товары для полива и на 30% — бензопилы, сучкорезы, измельчители и другие инструменты для обработки деревьев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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