В Перми резко изменился спрос на семена

Спрос на семена серди пермяков вырос на 83% по сравнению с 2022 годом. Такими результатами исследования с URA.RU поделились в пресс-службе онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру».
«В Перми спрос на семена вырос на 83% по сравнению с прошлым годом. В целом по стране в феврале 2023 года россияне активно покупают семена и грунт — спрос на данную категорию увеличился на 89%», — рассказали в пресс-службе.
Самые популярными в Перми стали семена огурцов, лука, укропа, гороха, томата, редиса, свеклы, капусты и цветов. Также пермяки стали на 178% чаще искать товары для полива и на 30% — бензопилы, сучкорезы, измельчители и другие инструменты для обработки деревьев.
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