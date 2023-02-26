В Перми резко изменился спрос на семена

За год спрос на семена в Перми вырос на 83%

27 февраля 2023 в 14:29 Размер текста - 17 +

В России спрос на семена за год вырос на 89% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спрос на семена серди пермяков вырос на 83% по сравнению с 2022 годом. Такими результатами исследования с URA.RU поделились в пресс-службе онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру». «В Перми спрос на семена вырос на 83% по сравнению с прошлым годом. В целом по стране в феврале 2023 года россияне активно покупают семена и грунт — спрос на данную категорию увеличился на 89%», — рассказали в пресс-службе. Самые популярными в Перми стали семена огурцов, лука, укропа, гороха, томата, редиса, свеклы, капусты и цветов. Также пермяки стали на 178% чаще искать товары для полива и на 30% — бензопилы, сучкорезы, измельчители и другие инструменты для обработки деревьев.

Спрос на семена серди пермяков вырос на 83% по сравнению с 2022 годом. Такими результатами исследования с URA.RU поделились в пресс-службе онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру». «В Перми спрос на семена вырос на 83% по сравнению с прошлым годом. В целом по стране в феврале 2023 года россияне активно покупают семена и грунт — спрос на данную категорию увеличился на 89%», — рассказали в пресс-службе. Самые популярными в Перми стали семена огурцов, лука, укропа, гороха, томата, редиса, свеклы, капусты и цветов. Также пермяки стали на 178% чаще искать товары для полива и на 30% — бензопилы, сучкорезы, измельчители и другие инструменты для обработки деревьев.