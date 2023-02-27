Сотни пермяков вернулись на ПМЖ в родной регион после жизни за границей

В Пермский край за 2022 год переехали почти 440 соотечественников из-за рубежа

27 февраля 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

Для участия в программе нужно иметь высшее или среднее образование Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермский край за 2022 год из-за рубежа вернулись 439 человек. Они переехали в Прикамье в рамках госпрограммы по оказанию помощи добровольным переселенцам. Информация об этом появилась на сайте краевого минсоцразвития. «По итогам 2022 года участниками программы переселения стали 439 человек — 279 участников и 160 членов их семей. Территорией вселения стал весь Пермский край», — сообщает ведомство. Региональная подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом» реализуется для привлечения трудовых ресурсов. Денежная компенсация рассчитана на покрытие расходов для переезда, переоформление документов, подъемные и единовременные выплаты на детей. До получения страхового полиса участники госпрограммы могут бесплатно пользоваться медицинской помощью.

В Пермский край за 2022 год из-за рубежа вернулись 439 человек. Они переехали в Прикамье в рамках госпрограммы по оказанию помощи добровольным переселенцам. Информация об этом появилась на сайте краевого минсоцразвития. «По итогам 2022 года участниками программы переселения стали 439 человек — 279 участников и 160 членов их семей. Территорией вселения стал весь Пермский край», — сообщает ведомство. Региональная подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом» реализуется для привлечения трудовых ресурсов. Денежная компенсация рассчитана на покрытие расходов для переезда, переоформление документов, подъемные и единовременные выплаты на детей. До получения страхового полиса участники госпрограммы могут бесплатно пользоваться медицинской помощью.