Сотни пермяков вернулись на ПМЖ в родной регион после жизни за границей

В Пермский край за 2022 год переехали почти 440 соотечественников из-за рубежа
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Для участия в программе нужно иметь высшее или среднее образование Фото:

В Пермский край за 2022 год из-за рубежа вернулись 439 человек. Они переехали в Прикамье в рамках госпрограммы по оказанию помощи добровольным переселенцам. Информация об этом появилась на сайте краевого минсоцразвития.

«По итогам 2022 года участниками программы переселения стали 439 человек — 279 участников и 160 членов их семей. Территорией вселения стал весь Пермский край», — сообщает ведомство. Региональная подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом» реализуется для привлечения трудовых ресурсов.

Денежная компенсация рассчитана на покрытие расходов для переезда, переоформление документов, подъемные и единовременные выплаты на детей. До получения страхового полиса участники госпрограммы могут бесплатно пользоваться медицинской помощью.

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В Пермский край за 2022 год из-за рубежа вернулись 439 человек. Они переехали в Прикамье в рамках госпрограммы по оказанию помощи добровольным переселенцам. Информация об этом появилась на сайте краевого минсоцразвития. «По итогам 2022 года участниками программы переселения стали 439 человек — 279 участников и 160 членов их семей. Территорией вселения стал весь Пермский край», — сообщает ведомство. Региональная подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом» реализуется для привлечения трудовых ресурсов. Денежная компенсация рассчитана на покрытие расходов для переезда, переоформление документов, подъемные и единовременные выплаты на детей. До получения страхового полиса участники госпрограммы могут бесплатно пользоваться медицинской помощью.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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