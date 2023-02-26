Власти ЯНАО призвали жителей не поддаваться информационным провокациям

27 февраля 2023 в 15:56 Размер текста - 17 +

1 марта будет проведена комплексная проверка готовности системы централизованного оповещения населения Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти ЯНАО призвали горожан не поддаваться информационным провокациям в связи с проверкой систем оповещения населения. Как сообщили в окружном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности, сирены включат 1 марта. «1 марта 2023 года в 10:40 Управлениями по делам ГО и ЧС муниципальных образований будет проведена комплексная проверка готовности системы централизованного оповещения населения. Жителям следует отнестись с пониманием к данному тренировочному мероприятию и не поддаваться возможным информационным провокациям», — сказано в сообщении. В департаменте уточнили, что эфиры местных теле-радиоканалов будут также проверятся. Кроме того, будет проверена система СМС оповещения.

Власти ЯНАО призвали горожан не поддаваться информационным провокациям в связи с проверкой систем оповещения населения. Как сообщили в окружном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности, сирены включат 1 марта. «1 марта 2023 года в 10:40 Управлениями по делам ГО и ЧС муниципальных образований будет проведена комплексная проверка готовности системы централизованного оповещения населения. Жителям следует отнестись с пониманием к данному тренировочному мероприятию и не поддаваться возможным информационным провокациям», — сказано в сообщении. В департаменте уточнили, что эфиры местных теле-радиоканалов будут также проверятся. Кроме того, будет проверена система СМС оповещения.