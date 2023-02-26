26 февраля 2023
25 февраля 2023
24 февраля 2023

Власти ЯНАО призвали жителей не поддаваться информационным провокациям

© Служба новостей «URA.RU»
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1 марта будет проведена комплексная проверка готовности системы централизованного оповещения населения Фото:

Власти ЯНАО призвали горожан не поддаваться информационным провокациям в связи с проверкой систем оповещения населения. Как сообщили в окружном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности, сирены включат 1 марта.

«1 марта 2023 года в 10:40 Управлениями по делам ГО и ЧС муниципальных образований будет проведена комплексная проверка готовности системы централизованного оповещения населения. Жителям следует отнестись с пониманием к данному тренировочному мероприятию и не поддаваться возможным информационным провокациям», — сказано в сообщении.

В департаменте уточнили, что эфиры местных теле-радиоканалов будут также проверятся. Кроме того, будет проверена система СМС оповещения.

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Власти ЯНАО призвали горожан не поддаваться информационным провокациям в связи с проверкой систем оповещения населения. Как сообщили в окружном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности, сирены включат 1 марта. «1 марта 2023 года в 10:40 Управлениями по делам ГО и ЧС муниципальных образований будет проведена комплексная проверка готовности системы централизованного оповещения населения. Жителям следует отнестись с пониманием к данному тренировочному мероприятию и не поддаваться возможным информационным провокациям», — сказано в сообщении. В департаменте уточнили, что эфиры местных теле-радиоканалов будут также проверятся. Кроме того, будет проверена система СМС оповещения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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