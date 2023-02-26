Популярный YouTube-коммунист раскритиковал высказывание курганского губернатора. Видео

27 февраля 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

Популярный коммунист Бондаренко считает, что высказывания Шумкова (на фото) идут в разрез со стратегией политэлит Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Самый популярный youtube-коммунист России Николай Бондаренко в очередном выпуске раскритиковал курганского губернатора Вадима Шумкова за слова об ошибочном вступлении России во Всемирную торговую организацию (ВТО). Бондаренко напоминает, что правительство России считает необходимым оставаться в ВТО. Он доводит свои рассуждения до тезиса, что Шумков противоречит политике президента Путина. «Конфликт набирает обороты. Дошло до того, что претензии высказываются в адрес Путина и „Единой России“. Губернатор Шумков заявил, что вступление России в ВТО было ошибкой и способствовало снижению суверенитета и облегчало выводу денег из страны», — утверждает блогер. По словам Бондаренко, на момент принятия закона Шумков занимал пост замгубернатора Тюменской области и активно поддерживал политику правящих элит. «Однако сейчас он готовит себе аэродром для отступления, поэтому допускает такие противоречивые высказывания», — полагает коммунист. Что касается самого Бондаренко, в курганских политических кругах уверены, что такие ролики не более чем популистский способ пиара. Редакция URA.RU направила вопросы по данной ситуации в правительство Курганской области. Ответ пока не поступил. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков назвал нахождение России в ВТО бессмысленным. По его словам, это закрепляло зависимое положение страны в отношении финансово-экономических «метрополий» и облегчало вывод денег из страны. В том числе он отметил, что время вступления страны в ВТО ознаменовало конец периода быстрого роста экономики страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самый популярный youtube-коммунист России Николай Бондаренко в очередном выпуске раскритиковал курганского губернатора Вадима Шумкова за слова об ошибочном вступлении России во Всемирную торговую организацию (ВТО). Бондаренко напоминает, что правительство России считает необходимым оставаться в ВТО. Он доводит свои рассуждения до тезиса, что Шумков противоречит политике президента Путина. «Конфликт набирает обороты. Дошло до того, что претензии высказываются в адрес Путина и „Единой России“. Губернатор Шумков заявил, что вступление России в ВТО было ошибкой и способствовало снижению суверенитета и облегчало выводу денег из страны», — утверждает блогер. По словам Бондаренко, на момент принятия закона Шумков занимал пост замгубернатора Тюменской области и активно поддерживал политику правящих элит. «Однако сейчас он готовит себе аэродром для отступления, поэтому допускает такие противоречивые высказывания», — полагает коммунист. Что касается самого Бондаренко, в курганских политических кругах уверены, что такие ролики не более чем популистский способ пиара. Редакция URA.RU направила вопросы по данной ситуации в правительство Курганской области. Ответ пока не поступил. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков назвал нахождение России в ВТО бессмысленным. По его словам, это закрепляло зависимое положение страны в отношении финансово-экономических «метрополий» и облегчало вывод денег из страны. В том числе он отметил, что время вступления страны в ВТО ознаменовало конец периода быстрого роста экономики страны.