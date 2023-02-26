Пермяку бесплатно установят протез руки на микропроцессорах c USB-зарядкой

27 февраля 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

С помощью подобного протеза можно перемещать предметы и показывать жесты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пермяку, который лишился руки, получив производственную травму, установят протез предплечья с микропроцессорным управлением. Региональное отделение фонда пенсионного и социального страхования объявило конкурс на производство устройства стоимостью более двух миллионов рублей. Как следует из конкурсной документации, протез позволит обладателю брать различные предметы, а заряжать его можно через USB порт. «Модуль кисти имеет 6 независимых степеней свободы — по одной на каждый палец и активную ротацию большого пальца. Это дает возможность выполнять произвольно настраиваемые жесты и использовать схваты для различных предметов и действий с ними. Протез может запомнить 8 различных жестов», — указано в документах на сайте госзакупок. Протезом его обладатель управляет как обычной рукой — с помощью датчиков, которые улавливают сигналы от мышц культи. На ладони и кончиках пальцев имеются противоскользящие накладки. Заявки от потенциальных изготовителей уникального устройства принимаются до 15 марта.

Пермяку, который лишился руки, получив производственную травму, установят протез предплечья с микропроцессорным управлением. Региональное отделение фонда пенсионного и социального страхования объявило конкурс на производство устройства стоимостью более двух миллионов рублей. Как следует из конкурсной документации, протез позволит обладателю брать различные предметы, а заряжать его можно через USB порт. «Модуль кисти имеет 6 независимых степеней свободы — по одной на каждый палец и активную ротацию большого пальца. Это дает возможность выполнять произвольно настраиваемые жесты и использовать схваты для различных предметов и действий с ними. Протез может запомнить 8 различных жестов», — указано в документах на сайте госзакупок. Протезом его обладатель управляет как обычной рукой — с помощью датчиков, которые улавливают сигналы от мышц культи. На ладони и кончиках пальцев имеются противоскользящие накладки. Заявки от потенциальных изготовителей уникального устройства принимаются до 15 марта.