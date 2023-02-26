26 февраля 2023

Пермяку бесплатно установят протез руки на микропроцессорах c USB-зарядкой

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Репортаж про якутских ученых. Якутск, электроника, бионическая рука, бионический протез, изобретения, робототехника, инновации
С помощью подобного протеза можно перемещать предметы и показывать жесты Фото:

Пермяку, который лишился руки, получив производственную травму, установят протез предплечья с микропроцессорным управлением. Региональное отделение фонда пенсионного и социального страхования объявило конкурс на производство устройства стоимостью более двух миллионов рублей. Как следует из конкурсной документации, протез позволит обладателю брать различные предметы, а заряжать его можно через USB порт.

«Модуль кисти имеет 6 независимых степеней свободы — по одной на каждый палец и активную ротацию большого пальца. Это дает возможность выполнять произвольно настраиваемые жесты и использовать схваты для различных предметов и действий с ними. Протез может запомнить 8 различных жестов», — указано в документах на сайте госзакупок.

Протезом его обладатель управляет как обычной рукой — с помощью датчиков, которые улавливают сигналы от мышц культи. На ладони и кончиках пальцев имеются противоскользящие накладки. Заявки от потенциальных изготовителей уникального устройства принимаются до 15 марта.

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Пермяку, который лишился руки, получив производственную травму, установят протез предплечья с микропроцессорным управлением. Региональное отделение фонда пенсионного и социального страхования объявило конкурс на производство устройства стоимостью более двух миллионов рублей. Как следует из конкурсной документации, протез позволит обладателю брать различные предметы, а заряжать его можно через USB порт. «Модуль кисти имеет 6 независимых степеней свободы — по одной на каждый палец и активную ротацию большого пальца. Это дает возможность выполнять произвольно настраиваемые жесты и использовать схваты для различных предметов и действий с ними. Протез может запомнить 8 различных жестов», — указано в документах на сайте госзакупок. Протезом его обладатель управляет как обычной рукой — с помощью датчиков, которые улавливают сигналы от мышц культи. На ладони и кончиках пальцев имеются противоскользящие накладки. Заявки от потенциальных изготовителей уникального устройства принимаются до 15 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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