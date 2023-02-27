Появились подробности смертельной аварии, в которой погибла 68-летняя свердловчанка

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять обстоятельства аварии Фото: Анна Андреева © URA.RU

На трассе «Каменск-Уральский — Барабановское — Усть-Багаряк» водитель Renault Logan при повороте налево не уступил дорогу Daewoo Nexia. В результате ДТП погибла 68-летняя пенсионерка. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«70-летний водитель Renault Logan не уступил дорогу Daewoo Nexia. В результате столкновения погибла 68-летняя пассажирка Renault. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельной аварии», — сказано в сообщении свердловского УГИБДД.

Ранее в СМИ писали, что под Каменском-Уральским (Свердловская область) 27 февраля произошло смертельное ДТП. Инцидент произошел на 3-м километре трассы.