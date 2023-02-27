Главу свердловского минздрава избавляют от опасного противника

Окончательного решения, поддержит ли мэрия Олега Забродина на праймериз «Единой России», пока нет Фото: Анна Майорова © URA.RU

У главы свердловского минздрава Андрея Карлова будет одним соперником меньше. Начальника госпиталя ветеранов войн Олега Забродина готовят к выдвижению на выборы в гордуму Екатеринбурга от «Единой России» по одному из округов Академического района (вотчина ГК «Ренова»), рассказал источник URA.RU в муниципальной власти.

Впрочем, окончательного решения нет: мэр Алексей Орлов с главврачом, по данным URA.RU, пока не встречался. Также доподлинно не известно, кому принадлежит идея выдвинуть Забродина. Упомянутый источник утверждает, что это инициатива мэрии, якобы зафиксировавшей высокую узнаваемость Забродина на территории. Второй собеседник указывает на «Ренову», которая, вероятно, и будет финансировать кампанию Забродина. А третий источник заявил, что за продвижением главврача в политику стоят вообще региональные чиновники.

У Забродина уже есть подобный опыт. В 2018 году он пытался избраться в думу в составе большой прогубернаторской коалиции, но уступил в Верх-Исетском округе Сергею Мелехину, шедшему от старой городской команды, враждебной губернатору Евгению Куйвашеву.

Вероятным сменщиком Карлова Забродина называют как минимум с лета 2022-го. Узнать у самого Забродина, так ли это на самом деле и планирует ли он участвовать в сентябрьских выборах, на момент публикации не удалось: чиновник не ответил на звонок корреспондента и сообщение в мессенджере (хотя прочитал его).