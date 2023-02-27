РИАН: российский спецназ применил новую ударную систему против ВСУ

Российский спецназ применил против ВСУ новые беспилотники-камикадзе

28 февраля 2023 в 06:54 Размер текста - 17 +

Спецназ РФ протестировал против ВСУ новую ударную систему Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецназ РФ применил новую ударную систему против Вооруженных Сил Украины с использованием дронов-камикадзе. Новая система с такими беспилотниками способна полностью автоматически выбирать маршрут, чтобы поразить цель. Об этом сообщил агентству РИА Новости информированный источник. «Подразделениями российского спецназа в зоне СВО при штурме украинских позиций, особенно в городских условиях, применяется новая отечественная разведывательно-ударная система с использованием малых дронов вентиляторного типа», — рассказал РИА Новости информированный собеседник. По его словам, этот комплекс позволяет командиру подразделения указать точку атаки одним нажатием пальца. Необходимая точка располагается на планшете пульта управления беспилотниками, куда дрон может автоматически добраться. Источник также указал, что в такой системе, используя камеры разведывательных беспилотников, «собирается информация о местности и противнике», а потом нейросеть создает упрощенную модель территории, где бойцы сами могут отметить позиции противника. Ранее российская армия поразила центр специальных операций Украины в районе Хмельницкого. Минобороны сообщало, что также был поражен центр радиоэлектронной разведки украинских войск в районе города Бровары.

Спецназ РФ применил новую ударную систему против Вооруженных Сил Украины с использованием дронов-камикадзе. Новая система с такими беспилотниками способна полностью автоматически выбирать маршрут, чтобы поразить цель. Об этом сообщил агентству РИА Новости информированный источник. «Подразделениями российского спецназа в зоне СВО при штурме украинских позиций, особенно в городских условиях, применяется новая отечественная разведывательно-ударная система с использованием малых дронов вентиляторного типа», — рассказал РИА Новости информированный собеседник. По его словам, этот комплекс позволяет командиру подразделения указать точку атаки одним нажатием пальца. Необходимая точка располагается на планшете пульта управления беспилотниками, куда дрон может автоматически добраться. Источник также указал, что в такой системе, используя камеры разведывательных беспилотников, «собирается информация о местности и противнике», а потом нейросеть создает упрощенную модель территории, где бойцы сами могут отметить позиции противника. Ранее российская армия поразила центр специальных операций Украины в районе Хмельницкого. Минобороны сообщало, что также был поражен центр радиоэлектронной разведки украинских войск в районе города Бровары.