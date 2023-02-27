Армия РФ поразила центр специальных операций Украины

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Армия РФ нанесла высокоточные удары Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия поразила центр специальных операций Украины в районе Хмельницкого. Об этом сообщили в telegram-канале Минобороны РФ.

«ВС РФ поразили оперативный центр специальных операций „Запад“ в районе города Хмельницкого. Также поражен центр радиоэлектронной разведки украинских войск в районе населенного пункта Бровары», — сообщили в Минобороны.

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Российская армия поразила центр специальных операций Украины в районе Хмельницкого. Об этом сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. «ВС РФ поразили оперативный центр специальных операций „Запад“ в районе города Хмельницкого. Также поражен центр радиоэлектронной разведки украинских войск в районе населенного пункта Бровары», — сообщили в Минобороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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