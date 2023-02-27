Армия РФ поразила центр специальных операций Украины

Армия РФ нанесла высокоточные удары
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия поразила центр специальных операций Украины в районе Хмельницкого. Об этом сообщили в telegram-канале Минобороны РФ.
«ВС РФ поразили оперативный центр специальных операций „Запад“ в районе города Хмельницкого. Также поражен центр радиоэлектронной разведки украинских войск в районе населенного пункта Бровары», — сообщили в Минобороны.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!