27 февраля 2023
26 февраля 2023
25 февраля 2023

В ЯНАО молодой человек выпал из окна третьего этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Выпавший из окна молодой человек остался жив Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) из окна третьего этажа выпал молодой человек 2000-го года рождения. Он упал на козырек подъезда и остался жив, сообщается в социальной сети «ВКонтакте».

«В 02:05 на ул. Советская, дом №110, мужчина упал с третьего этажа на козырек подъезда. Пострадавший: 2000 год рождения, предварительный диагноз: перелом ребер, от госпитализации отказался», — сообщается в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети.

Корреспондент URA.RU обратился за подробностями происшествия в УМВД по ЯНАО. Ответ ожидается.

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В Ноябрьске (ЯНАО) из окна третьего этажа выпал молодой человек 2000-го года рождения. Он упал на козырек подъезда и остался жив, сообщается в социальной сети «ВКонтакте». «В 02:05 на ул. Советская, дом №110, мужчина упал с третьего этажа на козырек подъезда. Пострадавший: 2000 год рождения, предварительный диагноз: перелом ребер, от госпитализации отказался», — сообщается в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети. Корреспондент URA.RU обратился за подробностями происшествия в УМВД по ЯНАО. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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