В ЯНАО молодой человек выпал из окна третьего этажа

28 февраля 2023 в 07:58 Размер текста - 17 +

Выпавший из окна молодой человек остался жив Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) из окна третьего этажа выпал молодой человек 2000-го года рождения. Он упал на козырек подъезда и остался жив, сообщается в социальной сети «ВКонтакте». «В 02:05 на ул. Советская, дом №110, мужчина упал с третьего этажа на козырек подъезда. Пострадавший: 2000 год рождения, предварительный диагноз: перелом ребер, от госпитализации отказался», — сообщается в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети. Корреспондент URA.RU обратился за подробностями происшествия в УМВД по ЯНАО. Ответ ожидается.

В Ноябрьске (ЯНАО) из окна третьего этажа выпал молодой человек 2000-го года рождения. Он упал на козырек подъезда и остался жив, сообщается в социальной сети «ВКонтакте». «В 02:05 на ул. Советская, дом №110, мужчина упал с третьего этажа на козырек подъезда. Пострадавший: 2000 год рождения, предварительный диагноз: перелом ребер, от госпитализации отказался», — сообщается в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети. Корреспондент URA.RU обратился за подробностями происшествия в УМВД по ЯНАО. Ответ ожидается.