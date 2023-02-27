В ЯНАО молодой человек выпал из окна третьего этажа

Выпавший из окна молодой человек остался жив
В Ноябрьске (ЯНАО) из окна третьего этажа выпал молодой человек 2000-го года рождения. Он упал на козырек подъезда и остался жив, сообщается в социальной сети «ВКонтакте».
«В 02:05 на ул. Советская, дом №110, мужчина упал с третьего этажа на козырек подъезда. Пострадавший: 2000 год рождения, предварительный диагноз: перелом ребер, от госпитализации отказался», — сообщается в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети.
Корреспондент URA.RU обратился за подробностями происшествия в УМВД по ЯНАО. Ответ ожидается.
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