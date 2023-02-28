Терапевт раскрыла причину быстрой утомляемости и депрессии

Терапевт Савельева: нехватка витамина D вызывает усталость и депрессию

28 февраля 2023 в 08:50 Размер текста - 17 +

Депрессия является признаком нехватки витамина D, заявила Олеся Савельева Усталость, депрессия и ослабление иммунитета могут быть вызваны нехваткой витамина D. Об этом сообщила старший врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач высшей категории Олеся Савельева. По словам специалиста, Витамин D участвует во многих важных процессах организма и отвечает за хорошее самочувствие и настроение. «Усталость, депрессия, слабый иммунитет, увеличение веса, повышенная ломкость ногтей и волос, чрезмерная потливость, мышечная слабость, нарушение сна, быстрая утомляемость, частая смена настроения — все это признаки недостатка этого витамина», — рассказала Олеся Савельева «Известиям». Врач отметила, что этот витамин поступает в организм с едой и различными добавками, а также синтезируется в коже посредством солнечного света. Поэтому каждый день, в течение 15—30 минут, кожа должна быть под воздействием солнечного света, подчеркнула Савельева. «Богатым источником витамина D являются молочные продукты, грибы, жирная рыба, говяжья печень, яичные желтки», — заявила специалист. Однако она добавила, что принимать витамин D необходимо после консультации врача. Ранее психотерапевт Юлия Левченко рассказала о том, как распознать депрессию. По ее словам, одним из признаков депрессивного расстройства является нарушение сна, а именно поздние засыпания и ночные пробуждения, пишут «Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Усталость, депрессия и ослабление иммунитета могут быть вызваны нехваткой витамина D. Об этом сообщила старший врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач высшей категории Олеся Савельева. По словам специалиста, Витамин D участвует во многих важных процессах организма и отвечает за хорошее самочувствие и настроение. «Усталость, депрессия, слабый иммунитет, увеличение веса, повышенная ломкость ногтей и волос, чрезмерная потливость, мышечная слабость, нарушение сна, быстрая утомляемость, частая смена настроения — все это признаки недостатка этого витамина», — рассказала Олеся Савельева «Известиям». Врач отметила, что этот витамин поступает в организм с едой и различными добавками, а также синтезируется в коже посредством солнечного света. Поэтому каждый день, в течение 15—30 минут, кожа должна быть под воздействием солнечного света, подчеркнула Савельева. «Богатым источником витамина D являются молочные продукты, грибы, жирная рыба, говяжья печень, яичные желтки», — заявила специалист. Однако она добавила, что принимать витамин D необходимо после консультации врача. Ранее психотерапевт Юлия Левченко рассказала о том, как распознать депрессию. По ее словам, одним из признаков депрессивного расстройства является нарушение сна, а именно поздние засыпания и ночные пробуждения, пишут «Дни.ру».