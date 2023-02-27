ЭкоЧумы появятся на Дне оленевода в Салехарде

Впервые ЭкоЧумы появились во время празднования Дня оленевода в Надыме Фото: пресс-служба регоператора по обращению с ТКО в ЯНАО ООО «Инновационные технологии»

Во время празднования Дня оленевода в Салехарде 25 и 26 марта будет установлен ЭкоЧум. Это выездная площадка ЯмалЭкоДома (пункт приема вторсырья, где также можно получить новые знания о переработке отходов). Она уже зарекомендовала себя после аналогичного мероприятия в Надыме: за два дня ЭкоЧум посетили 700 человек, сообщили в пресс-службе регоператора ООО «Инновационные технологии».

«Формат выездной площадки ЯмалЭкоДома уже опробовали в Надыме, где за два дня (25 и 26 февраля) его посетили 700 человек», — сообщили в пресс-службе и добавили, что внешне ЭкоЧум выглядит, как традиционное жилище коренных северян.

ЯмалЭкоДом пользуется популярностью в Салехарде. «Всего за два месяца работы нас посетило больше 2,5 тысяч человек, мы собрали шесть тонн вторсырья, на наши мероприятия горожане записываются за неделю. Уверен, что и в ЭкоЧуме гостей будет не меньше, чем в ЭкоДоме», — рассказал гендиректор ООО «Инновационные технологии» Артем Ткаченко.

В программе работы ЭкоЧума: творческие мастер-классы с изготовлением сувениров из вторсырья, познавательные викторины, игры в «Сортировку», знакомство со сказками коренных народов Ямала, которые буквально основаны на бережном отношении к хрупкой природе Крайнего Севера.

Первый ЯмалЭкоДом в ЯНАО открылся 19 декабря 2022 года. Здесь проводят бесплатные экскурсии, мастер-классы для детей и взрослых, различные творческие мероприятия на тему экологии. Аналогичные экологические центры открыты и в других городах УрФО: Тюмени, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Сургуте.

Рядом с ЭкоЧумом установлен велошредер. Здесь каждый желающий может превратить крышки от бутылок в пластмассовую крошку, которая пригодна для переработки. Фото: пресс-служба регоператора по обращению с ТКО в ЯНАО ООО «Инновационные технологии»

Внешне ЭкоЧум мало чем отличался от традиционного жилища коренных северян: он сделан из сложенных деревянных шестов, накрытых оленьими шкурами. Фото: пресс-служба регоператора по обращению с ТКО в ЯНАО ООО «Инновационные технологии»

А внутри ЭкоЧума гостей в том числе ждет чай с печеньем. Фото: пресс-служба регоператора по обращению с ТКО в ЯНАО ООО «Инновационные технологии»